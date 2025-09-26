'ഒന്നുകിൽ ആക്രമണം നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികള് കണ്ടെത്തിവച്ചോളൂ'; റഷ്യയ്ക്ക് സെലെൻസ്കിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
റഷ്യ പിൻമാറാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ക്രെംലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഉക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി. ആക്സിയോസിന് നൽകിയ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്.
September 26, 2025
വാഷിങ്ടണ്: ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ റഷ്യ കനത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഉക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി. റഷ്യ ആക്രമണം തുടർന്നാൽ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്രെംലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും റഷ്യൻ സൈനികർ ബോംബ് ഷെൽട്ടറുകൾ കണ്ടെത്തി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നും സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ ആക്സിയോസിന് നൽകിയ ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
'2022 ൽ സമ്പൂർണ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം റഷ്യ ഉക്രെയ്നിൻ്റെ ഏകദേശം 20 ശതമാനത്തോളം കൈവശപ്പെടുത്തി. സിവിലിയൻ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബുകളും മിസൈലുകളും വർഷിച്ചു. ഈ മാസം ആദ്യമായി റഷ്യൻ സൈന്യം കൈവിലെ സർക്കാർ സമുച്ചയം ആക്രമിച്ചു. പരിധികള് ലംഘിച്ച റഷ്യൻ സൈന്യം ഷെൽട്ടറുകള് കണ്ടെത്തി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും' എന്നായിരുന്നു സെലെൻസ്കിയുടെ പ്രതികരണം.
യുദ്ധകാല ഉക്രെയ്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനിശ്ചിതമായി നിർത്തിവച്ചതിനെതിരെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ വിമർശനത്തിനും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. സമാധാനം പുനസ്ഥാപിച്ചാൽ പിന്നെ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ താൻ ശ്രമിക്കില്ലെന്ന് സെലെൻസ്കി ആക്സിയോസിനോട് പറഞ്ഞു.
എൻ്റെ ലക്ഷ്യം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയല്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ഉക്രെയ്ൻ റഷ്യയിലെ സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കില്ലെന്നും സെലെൻസ്കി ഉറപ്പുനൽകി. "ഞങ്ങള് തീവ്രവാദികളല്ല, അതുകൊണ്ട് സിവിലിയൻസിനെ ആക്രമിക്കില്ല. പുതിയ യുഎസ് ആയുധം ലഭിക്കുമെന്നും ഈ ആഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിൽ 'ഒരു ആവശ്യം' ട്രംപിനോട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെലെൻസ്കി ആക്സിയോസിനോട് പറഞ്ഞു.
റഷ്യയ്ക്കുള്ളിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നതിൽ യുഎസിൻ്റെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെയും പിന്തുണ പലപ്പോഴും മങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയെ വലിയൊരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇവർ ആശങ്കാകുലരാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഉക്രെയ്ൻ റഷ്യൻ ഊർജ്ജ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നേരെ ഉക്രെയ്ൻ ആക്രമണം തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് തുടരാൻ ട്രംപ് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചതായും സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരിയിൽ ടെലിവിഷൻ ഓവൽ ഓഫിസ് തകർച്ചയ്ക്കിടെ റഷ്യയെ തോൽപ്പിക്കാൻ 'നിങ്ങൾക്ക് കാർഡുകളില്ല' എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപിൻ്റെ വലിയ നിലപാട് മാറ്റമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് അലാസ്കയിൽ നടന്ന ഒരു ഉച്ചകോടിയിലെ ശ്രമത്തിന് ശേഷം പുടിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരാശ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതാണ് ട്രംപിൻ്റെ നിലപാട് മാറ്റത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നും സെലെൻസ്കി ആക്സിയോസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
