കീവ്: റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമര് പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളോഡിമർ സെലെൻസ്കിയുമായി ട്രംപ് ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. യുക്രെയ്നു നൽകിയ സുരക്ഷ ഉറപ്പുകളിൽ പങ്കുചേർന്ന അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനത്തെ സെലെൻസ്കി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം ചരിത്രപരമാണെന്നും സെലെൻസ്കി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി യുക്രെെയ്ൻ, യുഎസ്, റഷ്യ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു ത്രികക്ഷി സഖ്യം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുക്രെയ്നിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ത്രികക്ഷി സഖ്യം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം.
സംയുക്ത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് യുക്രെയ്നുവേണ്ടി അനുവദിച്ച സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ ഇത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കണം. യൂറോപ്പിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കരയിലും വായുവിലും കടലിലും സംരക്ഷണം നൽകണം. സെലെൻസ്കി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
2022ലെ റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന പോലെ ഐക്യത്തോടെഇപ്പോഴും നിൽക്കണമെന്ന് സെലെൻസ്കി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. യഥാർത്ഥ സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഐക്യം അത്യാവശ്യമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബ്രസൽസിൽ, നടന്ന ചർച്ചയിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ, പ്രദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ യുക്രെയ്ൻ്റെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രവേശനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അറിയിച്ചതായും സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, 2022ലെ പോലെ യൂറോപ്പ് ഐക്യത്തോടെ തുടരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമാധാന കരാറിൽ യുക്രയ്ന് സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ നൽകണമെന്നാണ് യൂറോപ്യൻ നോതാക്കളോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ മോസ്കോയ്ക്കും സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന റഷ്യയുടെ പ്രതിനിധി മിഖായേൽ ഉലിയാനോവ് പറഞ്ഞു.
റഷ്യയുടെ സുരക്ഷയുമായ ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരമൊരു നടപടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിലൂടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. നാറ്റോയുടെ അവിശ്വസനീയമായ വാഗ്ദാനങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കണം സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് വാഷിംഗ്ടണിൽ വ്ളാഡിമിർ സെലെൻസ്കിയുമായുള്ള ചർച്ച വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ് നടത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയാണോ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
സമാധാനകരാർ ലക്ഷ്യമിട്ട് ട്രംപ്
റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സമാധാന കരാറിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണെന്നും, പലപ്പോഴും നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു വെടിനിർത്തൽ കരാറല്ല അതുകൊണ്ട് താൻ ഉദ്ധേശിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വാഷിംഗ്ടണിൽ ട്രംപിനെ കാണാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും യുക്രെയ്ൻ, യുഎസ്എ, റഷ്യ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും സെലെൻസ്കി എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
താൻ ട്രംപുമായി ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം സംസാരിച്ചു, അലാസ്കയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ചർച്ചയിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ നേതാക്കളുടെ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അനുയോജ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചര്ച്ചയ്ക്ക് യൂറോപ്യന് നേതാക്കളും
വാഷിങ്ടണില് നടത്തുന്ന ചര്ച്ചയില് യൂറോപ്യന് നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അലാസ്കയില് വെള്ളിയാഴ്ച റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിര് പുടിനുമായി ട്രംപ് നടത്തിയ ചര്ച്ചയില് വെടിനിര്ത്തല്കാര്യത്തില് തീരുമാനമാകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സെലെന്സ്കിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.
ഉടന് വെടിനിര്ത്തല് എന്നതിനുപകരം നേരേ സമാധാന ഉടമ്പടിയുണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അലാസ്കയില്നിന്ന് വാഷിങ്ടണിലേക്ക് മടങ്ങവേ ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്തിമ ഉടമ്പടിയില് എത്തുംമുന്പ് കൂടുതല് ചര്ച്ചകള് വേണമെന്ന് പുടിനും പറഞ്ഞു. പുടിന്റേത് യുക്രൈന്റെ കൂടുതല് പ്രദേശങ്ങള് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള തന്ത്രമായാണ് യൂറോപ്യന് സഖ്യകക്ഷികള് കരുതുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയ്ര് സ്റ്റാമര്, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മക്രോണ്, ജര്മന് ചാന്സലര് ഫ്രീഡ്രിക് മെര്ത്സ്, നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറല് മാര്ക്ക് റൂട്ടെ, യൂറോപ്യന് കമ്മിഷന് അധ്യക്ഷ ഉര്സുല ഫൊണ്ടെ ലെയ്ന്, ഇറ്റാലിയന് പ്രധാനമന്ത്രി ജോര്ജിയ മെലോണി, ഫിന്ലന്ഡ് പ്രസിഡന്റ് അലക്സാന്ഡര് സ്റ്റബ്സ് തുടങ്ങിയവരാണ് സെലെന്സ്കിയും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
പുടിന്റെ നിര്ദ്ദേശം സ്വീകാര്യമെന്ന് ട്രംപ്
യുക്രൈന്റെ കിഴക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളായ ഡൊണെട്സ്കും ലുഹാന്സ്കും വിട്ടുകൊടുത്താല് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന പുടിന്റെ നിര്ദേശം തനിക്കു സ്വീകാര്യമാണെന്ന് സെലെന്സ്കിയും യൂറോപ്യന് നേതാക്കളുമായി ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ ഫോണ്സംഭാഷണത്തില് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങള് വിട്ടുനല്കുന്നതിനു പകരമായി ഹെര്സോണ്, സപോറീസിയ എന്നിവിടങ്ങള്ക്കായുള്ള യുദ്ധം നിര്ത്താമെന്നും പുടിന് പറഞ്ഞു. യുക്രൈന്റെ ഭാവിസുരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ട കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാമെന്ന് ട്രംപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനിടെ, ഞായറാഴ്ചയും യുക്രൈനും റഷ്യയും പസ്പരം ഡ്രോണ് ആക്രമണം നടത്തി. അറുപതിലേറെ ഡ്രോണുകളും ഇസ്കന്ദര് മിസൈലും റഷ്യ അയച്ചെന്ന് യുക്രൈന് വ്യോമസേന പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെ അതിര്ത്തിമേഖലകളിലേക്ക് യുക്രൈന് 46 ഡ്രോണുകളയച്ചു. ഡൊണെട്സ്കില് ശനിയാഴ്ച റഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് അഞ്ചുപേര് മരിച്ചു.