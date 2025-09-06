ETV Bharat / international

"ഞങ്ങളെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുന്നവരുമായി എങ്ങനെ ചര്‍ച്ച നടത്തും?" പുടിൻ്റെ ക്ഷണം നിരസിച്ച് സെലെൻസ്‌കി

മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കാൻ തനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് സെലന്‍സ്‌കി ...

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2025 at 3:14 PM IST

കീവ്: റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ മോസ്‌കോയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ച് യുക്രെയ്ന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്‌കി. റഷ്യ-യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തിനിടെയാണ് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് സെലന്‍സ്‌കിയെ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കായി വിളിച്ചത്. അതേസമയം യുക്രെയ്‌നെതിരെ എല്ലാ ദിവസവും മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കാൻ തനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് സെലന്‍സ്‌കി മറുപടി നല്‍കി.

സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് കീവിലേക്ക് വരണമെന്നും സെലെന്‍സ്‌കി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ എബിസി ന്യൂസ് ചീഫ് ഗ്ലോബൽ അഫയേഴ്‌സ് കറസ്‌പോണ്ടൻ്റ് മാർത്ത റാഡാറ്റ്‌സുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

"അദ്ദേഹത്തിന് കീവിലേക്ക് വരാം. യുദ്ധസമയത്ത് ഒരാൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോള്‍ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായ എന്തെങ്കിലും നിർദേശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയണം. ഇത് മനസിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. എൻ്റെ രാജ്യം എല്ലാ ദിവസവും മിസൈലുകൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് മോസ്കോയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. റഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല," സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

സമാധാന ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കായുള്ള പുടിൻ്റെ ക്ഷണം രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ച് സംഭാഷണം വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സെലെന്‍സ്‌കി ആരോപിച്ചു. ഇത്രയും നാള്‍ പുടിന്‍ യുഎസുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സെലെൻസ്‌കിയുമായി സംഭാഷണം നടത്താനായി റഷ്യന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നത്.

നാല് ദിവസത്തെ ചൈന സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വച്ചാണ് റഷ്യ-യുക്രെയ്ന്‍ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ സംഭാഷണത്തിനുള്ള സാധ്യത പുടിൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്. യുദ്ധത്തിനിടയിലും അത്തരമൊരു കൂടിക്കാഴ്‌ച ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അത് യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ചട്ടക്കൂടിന് അനുസൃതമായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുക്രെയിനിൻ്റെ നാറ്റോ അംഗത്വത്തോടുള്ള മോസ്കോയുടെ ദീർഘകാല എതിർപ്പും പുടിൻ ആവർത്തിച്ചു. ഇത് റഷ്യൻ ദേശീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണ്. അതേസമയം യുക്രെയ്‌ൻ്റെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗത്വത്തെ തങ്ങള്‍ എതിര്‍ത്തില്ല. എന്നാല്‍, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ള രീതിയിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവകാശത്തെ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്‌തിട്ടില്ല. യുറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ അംഗത്വം ഇതിനുദാഹരണമാണെന്നും പുടിന്‍ പറഞ്ഞു.

പുടിൻ്റെ പരാമർശത്തെത്തുടർന്ന് യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ചർച്ചകൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനായി ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ പുടിന്‍ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് സിബിഹ ആരോപിച്ചു. "യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുക്രെയ്‌നിൻ്റെയും റഷ്യയുടെയും നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താൻ ഏഴ് രാജ്യങ്ങള്‍ നിലവില്‍ തയ്യാറാണ്. ഓസ്ട്രിയ, ഹോളി സീ, സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്, തുർക്കി തുടങ്ങിയ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്വീകാര്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി പുടിൻ കാര്യങ്ങള്‍ വഷളാക്കുകയാണ്. സമ്മർദം മാത്രമാണ് സമാധാന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് റഷ്യയെ നിർബന്ധിതരാക്കൂ," സിബിഹ എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

