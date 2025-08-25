കീവ്: റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഫലപ്രദമായ മാർഗമെന്ന് യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി. റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചർച്ചകൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സെലൻസ്കിയുടെ പ്രസ്താവന. റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന ഡൊണെറ്റ്സ്ക് മേഖലയിലെ മൂന്ന് ഗ്രാമങ്ങൾ സൈന്യം തിരിച്ചുപിടിച്ചതായി യുക്രേനിയൻ ജനറൽ അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ റഷ്യൻ ആണവ നിലയത്തിന് തീ പിടിച്ചതായും ജനറൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ തള്ളി പുടിൻ
യുക്രെയ്നും റഷ്യയുമായുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയും പുടിൻ തള്ളിയതോടെ സമാധാന പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കുകയാണ്.
നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമെന്ന് സെലൻസ്കി ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ചകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ കാരണം തേടുകയാണെന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് ആരോപിച്ചു. ചർച്ചയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി കീത്ത് കെല്ലോഗിന് യുക്രേനിയൻ 'ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ്' നൽകി ആദരിക്കുകയും റഷ്യയെ സമാധാനത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുമെന്ന് സെലൻസ്കി പറയുകയും ചെയ്തു.
റഷ്യയും യുക്രെയ്നും 146 തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ തടങ്കലിലായിരുന്ന രണ്ട് യുക്രേനിയൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മോചിപ്പിച്ചതായി റഷ്യ അറിയിച്ചു. ദിമിത്രോ ഖൈലിയുകിൻ്റെയും മാർക്ക് കലിയുഷിൻ്റെയും മോചനത്തെ പ്രസ് ഫ്രീഡം സംഘടന 'റിപ്പോർട്ടേഴ്സ്' അതിരുകളില്ലാതെ (വിത്ത് ഔട്ട് ബോർഡേഴ്സ്) എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. റഷ്യൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അനുഭവിച്ച യാതനകളെ സംഘടന അപലപിച്ചു.
ഗ്രാമങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ച് യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം
റഷ്യ പിടിച്ചടക്കിയ യുക്രേനിയൻ പ്രദേശമായ കിഴക്കൻ ഡൊണെറ്റ്സ്കിലെ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച തിരികെ പിടിച്ചതായി യുക്രേനിയൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഡൊണെറ്റ്സ്കിലെ മൂന്ന് ഗ്രാമങ്ങൾ കൂടി തിരിച്ചുപിടിച്ചതായി യുക്രേനിയൻ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് ഒലെക്സാണ്ടർ സിർസ്കി ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു.
യുക്രെയ്ൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ റഷ്യയിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ റഷ്യയിലെ കുർസ്ക് ആണവ നിലയത്തിന് നേരെ യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം വെടിവച്ചിരുന്നു. തീ അണച്ചതായും ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമില്ലെന്നും ആണവ വികിരണത്തിൻ്റെ അളവ് വർധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യ ആരംഭിച്ച അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് ആണവ നിലയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആക്രമണം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അപകട സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസി (IAEA) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. റഷ്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ വരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി റഷ്യൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യൻ ഊർജ സംഘടനയായ നോവടെക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ധന ടെർമിനലിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി പ്രാദേശിക അധികാരികൾ പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്രോതസാണ് എണ്ണ (ക്രൂഡ് ഓയിൽ). ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം റഷ്യയിൽ ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയരുകയാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ഇറാനിയൻ നിർമിത 72 ഷാഹിദ് ആക്രമണ ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും അതിൽ 48 എണ്ണം യുക്രേനിയൻ വ്യോമസേന വെടിവച്ചിട്ടതായും യുക്രെയ്ൻ പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നിൻ്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയായ ഡിനിപ്രോപെട്രോവ്സ്കിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ നാൽപത്തേഴുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുക്രേനിയൻ ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
യുക്രെയ്ൻ ഇരയല്ല, പോരാളിയാണ്: വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി
യുക്രെയ്ൻ ഇരയല്ല പോരാളിയാണെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി. യുക്രെയ്നിൻ്റെ സ്വാതന്ത്യ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച പരിപാടിയിലാണ് സെലൻസ്കി പറഞ്ഞത്. യുദ്ധം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുക്രെയ്നിൽ വിദേശ സൈനികരുടെ സാന്നിധ്യം പ്രധാനമായിരിക്കുമെന്ന് സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. കീവ് ഇപ്പോഴും സഖ്യകക്ഷികളുമായി സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. പാശ്ചാത്യ സൈനികരെ യുക്രെയ്നിൽ വിന്യസിക്കുന്നതിനെ റഷ്യ ആവർത്തിച്ച് എതിർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സെലൻസ്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ALSO READ: ട്രംപും പുടിനും അലാസ്കയിൽ; സെലെൻസ്കിയെ ഒഴിവാക്കി, കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കാതോർത്ത് ലോകം