വാഷിങ്ടണ്: രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാവി നിര്ണയിക്കലില് തുന്നല്ക്കാരന് വലിയ പങ്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ യുക്രെയ്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമര് സെലന്സ്കി തന്റെ ഫാഷന് നയതന്ത്രത്തില് ഏറെ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നു. റഷ്യയുമായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് വഴി ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയില് എത്തിച്ചേരാന് തന്റെ ഫാഷന് നയതന്ത്രം സഹായിക്കുമെന്നാണ് സെലന്സ്കിയുടെ പ്രതീക്ഷ.
യുക്രെയ്നലെ ജീവിതത്തിനും മരണങ്ങള്ക്കുമപ്പുറം വൈറ്റ്ഹൗസിലെ അന്തഃപുര വാര്ത്താലേഖകരുടെ വിഷയം സെലന്സ്കി ഒരു സ്യൂട്ട് ധരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നതായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില് ഓവല് ഓഫീസ് സന്ദര്ശിച്ച സെലന്സ്കി സൈനിക യൂണിഫോമിന് സമാനമായ വേഷവിധാനത്തോടെയാണ് എത്തിയത് ബിസിനസ് സ്യൂട്ടിന് പകരം ഇത്തരത്തില് അലക്ഷ്യമായി' വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തിയ സെലന്സ്കിയെ അമേരിക്കയിലെ ഒരു വലതുപക്ഷ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് ക്രൂരമായി വിമര്ശിച്ചു.
ഈ കല്ലുകടി മിനിറ്റുകള്ക്ക് ശേഷം ട്രംപും വൈസ്പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാന്സും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചയിലും പ്രതിഫലിച്ചു. എന്നാല് ആറു മാസങ്ങള്ക്കിപ്പുറം കാര്യങ്ങള് മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
തനിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല, തനിക്ക് ഇത് ഏറെ പ്രിയതരം എന്നായിരുന്നു 79കാരനായ ട്രംപ് , കറുത്ത ജാക്കറ്റും കോളറുള്ള ഷര്ട്ടുമണിഞ്ഞ് വൈറ്റ്ഹൗസിലെത്തിയ സെലന്സ്കിയോട് പറഞ്ഞ്. തനിക്കുള്ളതില് വച്ചേറ്റവും നല്ല വസ്ത്രമാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു പ്രസിന്റാകും മുമ്പ് ഒരു ടെലിവിഷന് ഹാസ്യനടനായിരുന്ന സെലന്സ്കിയുടെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ മറുപടി.
അവിശ്വസനീയമാം വിധം സുന്ദരന്
ഓവല് ഓഫീസിനുള്ളിലും നാല്പ്പത്തേഴുകാരായ ആ പ്രസിഡന്റിന് അഭിനന്ദങ്ങളായിരുന്നു. നേരത്തെ ഏറ്റ അപമാനങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപടിയായി ഇത്. പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് തോളില്തട്ടിയാണ് അതിമനോഹരമെന്ന് ആവര്ത്തിച്ചത്. നിങ്ങളെ സ്യൂട്ടില് കാണുക എന്നത് തന്നെ അവിശ്വസനീയമാണെന്നും അതിസുന്ദരനായിരിക്കുന്നുവെന്നും റിയല് അമേരിക്ക വോയ്സിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടര് ബ്രിയന് ഗ്ലെന് പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരിയില് അദ്ദേഹത്തെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരില് അപമാനിച്ച അതേ റിപ്പോര്ട്ടറില് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അഭിനന്ദനം ഉയര്ന്നത് എന്നത് കാലം സെലന്സ്കിക്ക് കാത്ത് വച്ച കാവ്യ നീതിയായി. അപ്പോള് ട്രംപും അവര്ക്കൊപ്പം ചേര്ന്നു. താനും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇദ്ദേഹമാണ് താങ്കളെ കഴിഞ്ഞ തവണ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തില് കുറ്റം പറഞ്ഞതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. താനോര്ക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ സെലന്സ്കി ഗ്ലെന് ആറ് മാസം മുമ്പ് അണിഞ്ഞിരുന്ന അതേ വസ്ത്രം തന്നെയാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ശതകോടീശ്വരനായ ട്രംപിനെ എപ്പോഴും നീല സ്യൂട്ടിലാണ് കാണുന്നതെന്നും അപൂര്വമായി മാത്രമാണ് മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് കാണുന്നതെന്നും സെലന്സ്കി പറഞ്ഞു. സെലന്സ്കി തന്റെ ഭാര്യ ഒലേന അമേരിക്കന് പ്രഥമ വനിത മെലാനിയക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചെഴുതിയ കത്ത് ട്രംപിന് കൈമാറി. യുക്രെയ്നിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കണമെന്നും അവരെ ഓര്ത്ത് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പുടിന് കത്തെഴുതിയതിനാണ് ഒലേന നന്ദി അറിയിച്ചത്.
അതേസമയം നിരവധി പേരെ കൊന്ന് തള്ളുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം സെലന്സ്കിയുടെ വസ്ത്രത്തില് തങ്ങി ചര്ച്ചകള് നീങ്ങുന്നത് ചിലരെയെങ്കിലും അസ്വസ്ഥരാക്കി.
നീളന് കയ്യുള്ള ടീ ഷര്ട്ട് ധരിച്ച് എത്തിയതിന് കഴിഞ്ഞ തവണ സെലന്സ്കി മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ വിമര്ശനത്തിന് വിധേയനായിരുന്നു. ഇക്കുറി അദ്ദേഹം കറുത്ത ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചാണ് വന്നത്. താന് 2022ല് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് മുതല് യുക്രെയ്ന് സൈനികരോട് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഔപചാരിക വസ്ത്രധാരണം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് സെലന്സ്കി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.