സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയെ തടഞ്ഞ ഇസ്രയേൽ നടപടിയിൽ ലോകവ്യാപക പ്രതിഷേധം; ഇറ്റലിയിൽ പൊതുപണിമുടക്ക്
ഗാസയിലേക്കുള്ള സഹായവുമായി എത്തിയ ഫ്ലോട്ടില്ലയെ തടഞ്ഞ ഇസ്രയേൽ നടപടിയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം.
Published : October 3, 2025 at 2:53 PM IST
പാരീസ്: ഗാസയിലേക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി പുറപ്പെട്ട ഗ്ലോബല് ഫ്ലോട്ടില്ലയെ തടഞ്ഞ ഇസ്രയേൽ നടപടിയിൽ അപലപിച്ച് ലോകമെമ്പാടും പ്രതിഷേധങ്ങള്. ദുരിതം പേറുന്ന പലസ്തീന് ജനതയ്ക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കളുമായി പുറപ്പെട്ട ഗ്ലോബല് സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയെ ഇസ്രയേല് തടഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളില് പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ലയുടെ ഭാഗമായുള്ള 41 കപ്പലുകളെയാണ് ഇസ്രയേല് തടഞ്ഞത്. യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല സഹായവുമായി ഗാസയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.
ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗാസ കനത്ത ക്ഷാമത്തിലാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്നും ഗാസയിലേക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങളുമായി ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല പുറപ്പെട്ടത്. ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഗ്രെറ്റ തുൻബെർഗും ഉൾപ്പെടെ 400 ലധികം ആളുകള് പുറപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കപ്പലുകള് ഇസ്രയേൽ നാവികസേന തടഞ്ഞു.
ഇസ്രയേലിൻ്റെ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 15,000 ത്തോളം പേർ ബാഴ്സലോണിയന് തെരുവുകളില് പ്രതിഷേധം നടത്തിയതായി സ്പെയിനിലെ മുനിസിപ്പൽ പൊലീസ് സേന അറിയിച്ചു. 'ഗാസ തനിച്ചല്ല', 'ഇസ്രയേൽ ബഹിഷ്കരിക്കുക', 'പലസ്തീൻ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുക' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
പ്രതിഷേധക്കാര് ബാഴ്സലോണയിൽ സ്ഥാപിച്ച ബാരലുകള് കയറാന് ശ്രമിക്കുന്നതും തുടര്ന്നുണ്ടായ പൊലീസ് ലാത്തിചര്ജും സ്പാനിഷ് പബ്ലിക് ടെലിവിഷനിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. മുൻ ബാഴ്സലോണ മേയർ അഡാ കൊളാവു സഞ്ചരിച്ച ബോട്ടും ഇസ്രയേല് തടഞ്ഞു. കൂടാതെ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ചെറുമകൻ മണ്ട്ല മണ്ടേല, കൊളാവു ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തകരും ഇസ്രയേൽ നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നു.
ഐറിഷ് പാർലമെൻ്റ്: ഫ്ലോട്ടില്ല തടഞ്ഞതിനെതിരെ ഡബ്ലിനിലെ ഐറിഷ് പാർലമെൻ്റിന് പുറത്ത് നൂറുകണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ മാർച്ച് നടത്തി. ഫ്ലോട്ടില്ലയില് പോയ ഗ്രെറ്റ തുൻബെർഗിൻ്റെ പിതാവും പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. " എൻ്റെ മകളെക്കുറിച്ച് ഓര്ക്കുമ്പോള് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. എന്നാല് ഗാസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സഹായഹസ്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതില് ഞാന് അഭിമാനിക്കുന്നു." മക്നാലി എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞു.
പാരീസ്: ഫ്ലോട്ടില്ല തടഞ്ഞതിനെതിരെ പാരീസിലെ പ്ലേസ് ഡി ലാ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഏകദേശം ആയിരം പേർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയതായി വിവിധ വാര്ത്ത ഏജന്സികള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇസ്രയേലിന് ആയുധങ്ങള് വിറ്റെന്ന് ആരോപിച്ച് ആയുധ നിർമ്മാതാക്കളായ യൂറോലിങ്ക്സിൻ്റെ ഓഫിസുകളിലേക്ക് പ്രതിഷേധം നടത്തിയ പലസ്തീൻ അനുകൂലികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബെർലിൻ, ദി ഹേഗ്, ടുണീസ്, ബ്രസീലിയ, ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നതായി വാര്ത്ത ഏജന്സിയായ എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇറ്റലി: ഫ്ലോട്ടില്ലയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ യൂണിയനുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച പൊതുപണിമുടക്ക് നടത്തി. ഏകദേശം 10,000 പേർ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. റോമിന് പുറമേ, മിലാൻ, ടോറിനോ, ഫ്ലോറൻസ്, ബൊളോണ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നതായി പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. തീവ്ര വലതുപക്ഷ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇസ്രയേലിനോടുള്ള പിന്തുണയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ബുധനാഴ്ച പ്രതിഷേധക്കാര് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മാര്ച്ച് നടത്തി.
തുർക്കി: ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായി വിമർശിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് തുർക്കി. ഫ്ലോട്ടില്ല തടഞ്ഞതിനെതിരെ അധിനിവേശത്തിന് സമ്പൂർണ ഉപരോധം എന്നെഴുതിയ ബാനറുകളുയർത്തി ഇസ്താംബൂളിലെ ഇസ്രയേൽ എംബസിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാര് മാര്ച്ച് നടത്തി.
"സുമുദ് കപ്പലിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും എല്ലാ തടവുകാരെയും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വംശഹത്യ നടത്തുന്ന ഇസ്രയേല് രാഷ്ട്രവുമായുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധവും ഞങ്ങളുടെ സർവകലാശാലകള് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്ഥിക്കുന്നു." 21 വയസുള്ള വിദ്യാർഥി എലിഫ് ബോസ്കുർട്ട് എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞു.
യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റ്: ഫ്ലോട്ടില്ല തടഞ്ഞതിനെതിരെ ബ്രസൽസിലെ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിന് മുന്നിലായി ഏകദേശം 3,000 പ്രകടനക്കാർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യവുമായുള്ള യൂറോപ്യന് യൂണിയൻ്റെ എല്ലാ കരാറുകളും നിര്ത്തലാക്കണമെന്ന് ഐസിസ് എന്ന പ്രതിഷേധക്കാരൻ എഫ്പിയോട് പറഞ്ഞു.
ജനീവ: ഫ്ലോട്ടില്ല തടഞ്ഞതിനെതിരെ ജനീവയിൽ സമാനമായ പ്രതിഷേധം നടന്നതായി വാര്ത്ത ഏജന്സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാര് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം തീ വച്ചു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ തടാകത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് തടിച്ച് കൂടിയ പ്രതിഷേധക്കാരും പൊലീസും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടലണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഏഥൻസ്: ഗ്രീക്ക് തലസ്ഥാനമായ ഏഥൻസിലും ഇസ്രയേലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടു. ഗാസയിലേക്ക് മാനുഷിക സഹായം നല്കുന്നതിനായി ഒരു വഴിയും തുറക്കാന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ഗ്രീസിലെ വേൾഡ് എഗൈൻസ്റ്റ് റേസിസം ആൻഡ് ഫാസിസം (കീർഫ) ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ പെട്രോസ് കോൺസ്റ്റാൻ്റിനോ പറഞ്ഞു.
യുഎസ് എംബസി കോലാലംപൂര്: മലേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ കോലാലംപൂരിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എംബസിക്ക് മുന്നിലും ഇസ്രയേല് വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം നടന്നതായി 43 കാരനായ ഇലി ഫർഹാൻ പറഞ്ഞു.
