'നമ്മുടെ ഭാവിക്കായി തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക' -തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ഒരു ലോക തണ്ണീര്‍ത്തടദിനം കൂടി - WORLD WETLANDS DAY 2025

എല്ലാവര്‍ഷവും ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക തണ്ണീര്‍ത്തടദിനമായി ആചരിച്ച് വരുന്നു. തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ടിയാണ് 1971 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ഇറാനിലെ റംസാറില്‍ ചേര്‍ന്ന സമ്മേളനത്തില്‍ ഈ ദിനം ലോക തണ്ണീര്‍ത്തട ദിനമായി ആചരിക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്.

ലോകത്തെ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീവ അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. ഈ ശതാബ്‌ദത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ലോകത്തെ 64ശതമാനം തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായെന്ന് ലോക പൈതൃക, റംസാര്‍ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലോകത്ത് പലയിടത്തും അവശേഷിക്കുന്ന തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ കൂടി ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ അവ മാനവരാശിക്ക് നല്‍കുന്ന നന്മകളെല്ലാം അപകടത്തിലാകുന്നുവെന്നും വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്വഭാവിക വനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകുന്നതിന്‍റെ മൂന്നിരട്ടി വേഗത്തിലാണ് തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടരിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്ലോബല്‍ വെറ്റ് ലാന്‍ഡ് ഔട്ട്ലുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണം മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനില്‍പ്പിന് തന്നെ പരമപ്രധാനമാണ്. 2030സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ വലിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കാനാകും.

ഭൂമിയില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ നശിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനമാണ് തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍. 1970ന് ശേഷം കേവലം അന്‍പത് വര്‍ഷം കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ 35ശതമാനം തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായത്. മലിനീകരണം, വന്‍തോതിലുള്ള മത്സ്യബന്ധനം, വിഭവ ചൂഷണം, മറ്റ് ജീവികളുടെ കടന്ന് കയറ്റം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, അഴുക്കുചാലുകള്‍, നിര്‍മ്മാണത്തിനും കാര്‍ഷികാവശ്യങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് മാനുഷിക പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുമായി ഇവ നികത്തല്‍ എന്നിവയും തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

എട്ടില്‍ ഒരാള്‍ തങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിനായി തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം, വെള്ളം, ഗതാഗതം, വിനോദം എന്നിവയ്ക്കായാണ് ഇവര്‍ പ്രധാനമായും തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

മാനസികാരോഗ്യത്തിനും തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പങ്ക്.

കൊടുങ്കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റ്, സുനാമി തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ളവയില്‍ നിന്ന് അറുപത് ശതമാനം മനുഷ്യരെയും തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

എന്ത് കൊണ്ട് തണ്ണീര്‍ത്തടദിനം?

1700കളോടെയാണ് ലോകത്തെ 90ശതമാനം തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളും നശിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. വനത്തെക്കാള്‍ മൂന്നിരട്ടി വേഗത്തിലാണ് ഇവയുടെ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നത്. ജൈവവൈവിധ്യം, കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം, പരിസ്ഥിതികളോട് ഇണങ്ങിച്ചേരല്‍, ശുദ്ധജല ലഭ്യത, ലോക സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കുന്ന സുപ്രധാന പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനമാണ് തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തരമായി തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുകയും നഷ്‌ടമായവയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ദേശീയ ആഗോളതലത്തില്‍ ബോധവത്ക്കരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഈ ദിനത്തില്‍ അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സുപ്രധാന പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ കൂടുതല്‍ മനസിലാക്കിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ ജലസുരക്ഷ, മികച്ച ജീവിതം, സംസ്‌കാരം എന്നിവയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതം, ഇവയുടെ പ്രധാന പങ്കുകള്‍;

ശുദ്ധജലം

ജലവിതരണം

പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം

സുസ്ഥിര ഉപജീവനമാര്‍ഗവും തൊഴിലും

ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം

കൊടുങ്കാറ്റില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം

കാര്‍ബണ്‍ സംഭരണം

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നേരിടല്‍

ശാരീരിക മാനസികാരോഗ്യം

വിനോദസഞ്ചാരവും വിനോദവും

ഇക്കൊല്ലത്തെ പ്രമേയം

'നമ്മുടെ പൊതു ഭാവിക്കായി തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക'(“Protecting Wetlands for Our Common Future”) എന്നതാണ് 2025ലെ ലോക തണ്ണീര്‍ത്തടദിന പ്രമേയം. ഇക്കൊല്ലത്തെ ദിനാചരണത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തണ്ണീര്‍ത്തട കണ്‍വന്‍ഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ പതിനഞ്ചാമത് സമ്മേളന(Conference of the Contracting parties to the Convention on Wetlands-COP15)പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ തണ്ണീര്‍ത്തട ദിനാചരണം നടക്കുന്നത്. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ സമ്മേളിക്കാറുണ്ട്. തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും സുസ്ഥിര ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കാനാണ് ഈ യോഗം. സിംബാബ്‌വെയിലാണ് ഇക്കുറി യോഗം. ജൂലൈ 23മുതല്‍ 31 വരെയാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്.

മൂന്ന് റാംസാര്‍ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂര്‍ ജില്ലയിലുള്ള ഊത്തുക്കുളി താലൂക്കിലെ വടക്ക് കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലുള്ള നാഞ്ചരായന്‍ പക്ഷി സങ്കേതം

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പതിനാറാമത് പക്ഷിസങ്കേതമായി 2021ല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച 5,151.6 ഹെക്‌ടറുകളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കഴുവേലി പക്ഷി സങ്കേതം. പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് വടക്കുള്ള വില്ലുപുരം ജില്ലയിലെ കൊറോമാന്‍ഡല്‍ തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ തടാകം ഉപ്പുകള്ളി തടവും എടയാന്‍തിട്ട് അഴിമുഖവും വഴി ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ചേരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ഉപദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളില്‍ ഒന്നാണിത്. വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ജലസവിശേഷതയും ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഉപ്പുകള്ളി തടത്തിലെ കടല്‍ ജലം, അഴിമുഖത്തെ മിശ്രിത ജലം, കഴുവേലി തടത്തിലെ ശുദ്ധജലം എന്നിവയാണിത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഇതര്‍സിയിലുള്ള തവ, ദെന്‍വ നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്തുള്ള തവ റിസര്‍വോയര്‍. പ്രധാനമായും ഇത് ജലസേചനത്തിനായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനും ജലജീവി സംരക്ഷണത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 20,050 ഹെക്‌ടറുകളിലായി ഇത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു. ഇതില്‍ 598,290 ഹെക്‌ടറില്‍ നിന്ന് മീന്‍പിടിക്കുന്നു. ഛിന്നദ്വാരയിലെ മഹാദേവോ കുന്നുകളില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന തവ നദി നര്‍മ്മദയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷക നദിയാണ്. ബേതുല്‍, നര്‍മ്മദാപുരം ജില്ലകളിലൂടെ ഇതൊഴുകുന്നു.

