ആരായിരുന്നു സ്‌കാർഫേസ്? തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ സ്‌കാർഫേസ് കുറിച്ച 'വേട്ട' റെക്കോഡുകള്‍ എങ്ങിനെ? മുഖത്തെ കലയും മരണവും പറയുന്ന കഥകളെന്തെല്ലാം? ചങ്കുകൊടുത്ത് കൂടെനിന്ന സ്‌കാർഫേസിന്‍റെ ചങ്ങായിമാർ ആരൊക്കെ? അറിയാം...

Scarface (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2025 at 3:34 PM IST

കാണുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മുഖത്തെ മുറിവിന്‍റെ കല, അതില്‍ നിന്നുണ്ടായൊരു പേര്. സ്വന്തമായൊരു മരണമാസ് ഗാങ്. അവനൊരു തികഞ്ഞ യുദ്ധവീരനായിരുന്നു. പേര് സ്‌കാർഫേസ്. കെനിയയിലെ മാസായ് മാര ദേശീയോദ്യാനം അടക്കിവാണിരുന്ന സ്‌കാർഫേസിന്‍റെ ഖ്യാതി അങ്ങ് കാട്ടില്‍ മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് തന്നെ പ്രശസ്‌തമാണ്.

ആരായിരുന്നു സ്‌കാർഫേസ്? തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ സ്‌കാർഫേസ് കുറിച്ച 'വേട്ട' റെക്കോഡുകള്‍ എങ്ങിനെ? മുഖത്തെ കലയും മരണവും പറയുന്ന കഥകളെന്തെല്ലാം? ചങ്കുകൊടുത്ത് കൂടെനിന്ന സ്‌കാർഫേസിന്‍റെ ചങ്ങാതിമാർ ആരൊക്കെ? ലോക സിംഹ ദിനമായ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 10) സ്‌കാർഫേസ് എന്ന 'ദി ലയണ്‍ കിങ്ങി'നെ കുറിച്ച് അറിയാം...

തലയെടുപ്പും പ്രൗഢിയും ശൗര്യവും ആർക്കും വഴങ്ങാത്ത പ്രകൃതവുമൊക്കെ കൊണ്ട് പ്രശസ്‌തനാണ് സ്‌കാർഫേസ്. വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ പ്രബലനായ 'മോഡല്‍'. കാട്ടുകൂട്ടത്തിനും വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ക്കും ഇടയില്‍ സ്‌കാർഫേസ് ഒരു ഭീകരനായിരുന്നു. അതേസമയം തന്‍റെ സിംഹക്കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്‌നേഹനിധിയായ പിതാവും.

130ലധികം സിംഹങ്ങളെയും 400ലധികം കഴുതപ്പുലികളെയും സ്‌കാർഫേസ് തന്‍റെ വേട്ട ജീവിതത്തില്‍ വകവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 14 വർഷം മാസായ് മാര അടക്കി വാഴാന്‍ അവന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിശേഷണങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ അപ്പുറം ഒരു യഥാര്‍ഥ രാജാവായി തന്നെ.

സ്‌കാര്‍ഫേസിന്‍റെ ഗാങ്

പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് സ്‌കാര്‍ഫേസിനെ പിന്തുണച്ച് മറ്റ് മൂന്ന് പേര്‍ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഹണ്ടർ, മൊറാനി, സിക്കിയോ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ. എന്തിനും ഏതിനും പോന്ന ഈ ഗാങ്ങിനെ 'ഫോർ മസ്‌കറ്റിയേഴ്‌സ്' എന്നാണ് ലോകം വിളിച്ചത്. സ്‌കാർഫേസിനെപ്പോലെ തന്നെ കൂട്ടാളികളും ലോക പ്രശസ്‌തരാണ്.

നാല് പേരും നാല് പ്രകൃതക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിലും എതിരെ വന്നവരാരും ഇവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തലയുയര്‍ത്തിയിട്ടില്ല. സ്‌കാർഫേസ് മുന്നില്‍ നിന്നും നയിച്ചതോടെ എതിരാളികളത്രയും ഫോർ മസ്‌കറ്റിയേഴ്‌സിന് മുന്നില്‍ നിരുപാധികം കീഴടങ്ങി.

2015 മുതല്‍ 19 വരെ ഇവർ ജയിച്ചങ്ങിനെ പോന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഈ ഗാങ്ങിന്‍റെ പതനമാണ് കണ്ടത്. ആദ്യം ഹണ്ടറും പിന്നീട് സിക്കിയോയും ഫോർ മസ്‌കറ്റിയേഴ്‌സില്‍ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി. സ്‌കാറിന്‍റെ പ്രായാധിക്യം അവനെ അവശനാക്കി. മൊറാനിയാകട്ടെ മറ്റൊരു ഗാങ്ങിലേക്ക് മാറി.

പേര് വന്ന വഴി...

സ്‌കാർഫേസിന്‍റെ പല ഭാവത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ നമുക്ക് കാണാനാകും. ചിത്രങ്ങളില്‍ മുഖത്ത് മുറിവേറ്റതിന്‍റെ പാടുകളുണ്ട് സ്‌കാറിന് അങ്ങിനെയാണ് സ്‌കാർഫേസ് എന്ന പേരുവീഴുന്നതും. ആല്‍ഫാ സിംഹമായ സ്‌കാർ മറ്റൊരു ആല്‍ഫാ സിംഹവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ മുറിവിന്‍റെ പാടാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, തദ്ദേശീയരായ ആദിവാസികളുടെ കുന്തമുനയേറ്റാണ് സ്‌കാറിന്‍റെ മുഖത്ത് വടു ഉണ്ടായതെന്നാണ് മറ്റുചിലരുടെ വാദം. ഇന്നും സിംഹരാജന്‍റെ മുഖത്തെ ആ പാട് നിഗൂഢമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്.

കുലം ക്ഷയിച്ചു, അവശനായ രാജാവ്

ഹണ്ടറിന്‍റെ തിരോധാനത്തോടെ ഫോർ മസ്‌കറ്റിയേഴ്‌സ് എന്ന ഗാങ് ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി. പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ ഹണ്ടറിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. 2019 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു സംഭവം. ഹണ്ടറിന്‍റെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നാലെ, 2020 മാർച്ചില്‍ സിക്കിയോയ്‌ക്ക് തലയില്‍ മാരകമായി പരിക്കേല്‍ക്കുന്നു. 2021 ജൂണോടെ കുലം ക്ഷയിച്ച്, പ്രായാധിക്യം മൂലം രാജാവ് സ്‌കാർഫേസും അവശനായി.

അതേ വർഷം ജൂണ്‍ 11ന് ദി ലയണ്‍ കിങ് സ്‌കാർഫേസ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. സിംഹ വംശത്തില്‍ മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാനാകാത്ത സ്വാഭാവിക മരണം സ്‌കാറിനെ തേടിയെത്തി. നായകൻ തന്‍റെ സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് അനന്തതയിലേക്ക് മടങ്ങി. അതും 14-ാമത്തെ വയസില്‍. ആർക്കുമുന്നിലും തലകുനിക്കാത്ത വീരൻ. രാജാവിനെ പോലെ ജനിച്ച് രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ച്, ഒടുക്കം രാജാവിനെ പോലെ മരിക്കുകയും ചെയ്‌ത 'ദി റില്‍ ലയണ്‍ കിങ്ങാ'യിരുന്നു സ്‌കാർഫേസ്.

