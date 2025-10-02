ETV Bharat / international

വിമാനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; ചിറക് അടര്‍ന്നു പോയി, ഒരാള്‍ക്ക് പരിക്ക്

വിമാനത്തിന്‍റെ വിന്‍ഡ്ഷീല്‍ഡിന് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചു. വിമാനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചതിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

AIRPORT AVIATION SAFETY PLANE CRASH FLIGHT
Representational image ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടൺ: രണ്ട് യാത്രാ വിമാനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് വിമാനത്തിന്‍റെ ചിറക് അടന്ന് പോയി. വിമാനങ്ങള്‍ ടാക്‌സിവേയിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനിടെയിലാണ് അപകടം. ന്യൂയോർക്കിലെ ലാ ഗാർഡിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡെൽറ്റ എയർലൈൻസിന്‍റെ രണ്ട് യാത്രാ വിമാനങ്ങളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ബുധനാഴ്‌ച പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 9.56 ഓടെ ലാഗ്വാര്‍ഡിയ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ടാക്‌സി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ഒരു വിമാനത്തിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗം (നോസ്) മറ്റേ വിമാനത്തിന്‍റെ വലത് ചിറകില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ(എടിസി) ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിമാനത്തിന്‍റെ വിന്‍ഡ്ഷീല്‍ഡിന് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചതായി എടിസിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അപകടത്തെത്തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയിൽ എമർജൻസി വാഹനങ്ങൾ എത്തിയതിന്‍റെയും വിമാനത്തിന്‍റെ ചിറകിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിന്‍റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഷാർലറ്റ് ഡഗ്ലസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന DL5047 വിമാനം ന്യൂയോർക്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്‌ത ശേഷം ടാക്‌സി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചിറക് മറ്റൊരു ഡെൽറ്റ റീജിയണൽ ജെറ്റിൽ കുടുങ്ങി അടർന്നുപോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഡ്യൂസറെ ഉദ്ധരിച്ച് സിബിഎസ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

നോര്‍ത്ത് കരോലിനയിലെ ഷാര്‍ലറ്റില്‍ നിന്ന് വന്ന എന്‍ഡവര്‍ എയര്‍ 5047 വിമാനവും വിര്‍ജീനിയയിലെ റൊനോക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന എന്‍ഡവര്‍5155 വിമാനവും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഡെല്‍റ്റയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഫ്ലൈറ്റ് 5155 ചിറ ക്ഫ്ലൈറ്റ് 5047 ന്റെ ഫ്യൂസ്‌ലേജുമായി ഉരസുകയായിരുന്നു. ഇതില്‍ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരന് സാരമായ പരിക്കേറ്റു. ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

എൻഡവർ ഫ്ലൈറ്റ് 5155 ൽ 28 യാത്രക്കാരും നാല് ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 32 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഡെൽറ്റ പറഞ്ഞു. എൻഡവർ ഫ്ലൈറ്റ് 5047 ൽ 57 യാത്രക്കാരും നാല് ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 61 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം കൂട്ടിയിടിച്ചതിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. യാത്രക്കാരെ ഇറക്കി, ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഹോട്ടല്‍ മുറികള്‍ നല്‍കുകയും പുതിയ വിമാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പാടാക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് എയര്‍ലൈന്‍ അറിയിച്ചു.

കൂട്ടിയിടിച്ചതിന്‍റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. വിമാനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും എല്ലാത്തിനുമപരി അവരുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനമെന്നും ഡെല്‍റ്റ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചതില്‍ തങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും ഡെല്‍റ്റ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു.

Also Read: മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളിൽ കുതിച്ചെത്തും, ബ്ലോക്കില്‍ കുടുങ്ങില്ല; വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്‌സി

For All Latest Updates

TAGGED:

AIRPORTAVIATION SAFETYPLANE CRASHFLIGHTPLANES COLLIED ON TAXIWAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.