അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് പുടിൻ്റെ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം റഷ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി; ഇത് തമാശയല്ല, നടപടിയുടെ ഗൗരവം അറിയാം... - PUTIN POOP SUITCASE

പുടിൻ്റെ അംഗരക്ഷകര്‍ അലാസ്‌കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സ്യൂട്ട്‌കേസിനെ ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലും ഇപ്പോള്‍ നിറയുന്നത്.

Putin Meets Trump (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 10:32 AM IST

മോസ്‌കോ: അമേരിക്കയിലെ അലാസ്‌ക സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നാലെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിൻ്റെ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം അംഗരക്ഷകര്‍ സ്യൂട്ട് കേസിലാക്കി തിരിച്ച് റഷ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വലിയ ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. സംഗതി കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യമൊന്ന് തമാശ തോന്നുമെങ്കിലും, അല്‍പം ഗൗരവമേറിയതും അതീവ സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗവുമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാനമായും, യുക്രയ്‌ൻ-റഷ്യ സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും പുടിനും നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പുടിൻ്റെ അംഗരക്ഷകര്‍ അലാസ്‌കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സ്യൂട്ട്‌കേസിനെ ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലും ഇപ്പോള്‍ നിറയുന്നത്.

പുടിൻ്റെ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം എന്ത് കൊണ്ട് സ്യൂട്ട്‌കേസിലാക്കി തിരികെ കൊണ്ടുപോയി?

അമേരിക്കയും റഷ്യയും കാലങ്ങളായി രണ്ട് ശത്രുരാജ്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം മുതല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയുടെ ശത്രുവായ ചൈനയ്‌ക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് റഷ്യ. ആഗോളതലത്തില്‍ എന്തൊരു പ്രശ്‌നം നേരിട്ടാലും ചൈനയും റഷ്യയും ഒറ്റക്കെട്ടായി അമേരിക്കയെ നേരിടാറാണ് പതിവ്.

എന്നാല്‍, ട്രംപ് 2025ല്‍ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമറിഞ്ഞു, ചില മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. അതായത്, റഷ്യയുമായി ഒരു നല്ല നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രംപ് പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതും റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ൻ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇടപെടുകയും ചെയ്‌തത്. എന്നാല്‍, തങ്ങളുമായി ഒരുനല്ല നയതന്ത്ര ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നില്‍ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുബുദ്ധിയുണ്ടോ എന്ന് പുടിൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീവ സുരക്ഷയിലായിരുന്നു പുടിൻ്റെ അലാസ്‌ക സന്ദര്‍ശനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് റഷ്യൻ ഭരണാധികാരിയുടെ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം സ്യൂട്ട്‌കേസിലാക്കി തിരികെ മോസ്‌കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.

വിദേശ ശക്തികള്‍ തന്‍റെ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം ശേഖരിക്കുകയും അതിലൂടെ തൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അറിയുകയും ചെയ്യുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടാണ് അംഗരക്ഷകര്‍ പുടിൻ്റെ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം സ്യൂട്ട്‌കേസിലാക്കി തിരിച്ച് റഷ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിദേശ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഇത് തടയുന്നതിനായി റഷ്യ നടത്തിയ തന്ത്രപരമായ നടപടിയായിരുന്നു ഇത്.

യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള അലാസ്‌ക ഉച്ചകോടിക്കിടെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ അംഗരക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം ശേഖരിക്കാൻ ഒരു "പൂപ്പ് സ്യൂട്ട്കേസ്" കൊണ്ടുനടന്നതായി ദി എക്‌സ്രപ്രസ് യുഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ പുടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കർശനമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും ദി എക്‌സ്‌പ്രസ് യുഎസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മുമ്പും സമാന നടപടികള്‍

വിദേശ രാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനിടെ പുടിൻ്റെ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം സ്യൂട്ട് കേസിലാക്കി തിരിച്ച് റഷ്യയിലേക്ക് മുമ്പും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. 1999 ൽ പുടിൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഈ രീതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2017 മെയ് മാസത്തിൽ പുടിൻ്റെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനത്തിനിടെയും 2017 ലെ സൗദി അറേബ്യ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയും സമാന നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ദി എക്‌സ്‌പ്രസ് യുഎസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. വിദേശ ശക്തികൾ പുടിൻ്റെ വിസർജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായാണ് ഈ അസാധാരണ സുരക്ഷാ നടപടി, ഇത് റഷ്യൻ നേതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണമായും തടയും.

പുടിൻ വിയന്ന സന്ദർശിച്ചപ്പോഴും ഇത്തരം നടപടികൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തക ഫരീദ റുസ്‌തമോവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. പുടിൻ പോർട്ടബിൾ ടോയ്‌ലറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 72 കാരനായ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ കസാക്കിസ്ഥാനിലെ അസ്‌താനയിൽ നടന്ന ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ പുടിൻ കാലുകൾ കുഴഞ്ഞുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നിരുന്നു. പുടിൻ്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയില്‍ വർഷങ്ങളായി ആശങ്കകൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പുടിന് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം പോലുള്ള ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗമുണ്ടെന്ന് ഡോ. ബോബ് ബെറൂഖിം സംശയിച്ചിരുന്നതായി ദി എക്‌സ്‌പ്രസ് യുഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

