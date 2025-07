ETV Bharat / international

ഗാസയില്‍ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന - MALNUTRITION IN GAZA

Humanitarian aid awaiting transport at the Kerem Shalom crossing between southern Israel and the Gaza Strip ( AFP )