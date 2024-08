ETV Bharat / international

സുനിത വില്യംസും ബുച്ച് വില്‍മോറും ബഹിരാകാശത്ത് തന്നെ; ആശങ്കയില്‍ നാസ, മടക്കം എപ്പോഴെന്നത് അവ്യക്തം - What Sunita and Barry Do In ISS

By ETV Bharat Kerala Team Published : Aug 17, 2024, 3:12 PM IST

Sunita Williams and Butch Wilmore ( AP )