'പുടിൻ ലോകത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചന'; റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഉപരോധം വേണമെന്ന് സെലെൻസ്കി
800-ലധികം ഡ്രോണുകളും 13 മിസൈലുകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുക്രെയ്നെ ലക്ഷ്യം വച്ചത്. അതിൽ നാലെണ്ണം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആയിരുന്നു.
Published : September 8, 2025 at 7:32 AM IST
കീവ്: റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി. യുക്രെയ്നിലെ തന്ത്ര പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഷ്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് എക്സിലൂടെ വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി പ്രതികരിച്ചത്. പുടിൻ ലോകത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിതെന്നും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.
"റഷ്യയ്ക്കും റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കുമെതിരെ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. റഷ്യയുമായുള്ള താരിഫുകളും വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങളും വഴിയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ ധിക്കാരപരമായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ റഷ്യ യുക്രെയ്നിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ലോക നേതാക്കളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ശക്തമായ നടപടികളും പിന്തുണയും വേണ്ടതുണ്ട്. പുടിൻ ലോകത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്. അവരും നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം'' - യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
It is important that today we saw a broad response from our partners to this strike. Clearly, Russia is trying to inflict pain on Ukraine with even more brazen attacks. This is a clear sign that Putin is testing the world – whether they will accept or tolerate this. pic.twitter.com/X2vGTgnDTX— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025
പുടിന് ചർച്ചകൾ വേണ്ട, അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി ഒളിച്ചോടുകയാണ്. റഷ്യയുടെ ഇന്ധനക്ഷാമവും മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ഒരു വെടിനിർത്തലിനോ നേതാക്കളുടെ തലത്തിലുള്ള ഒരു യോഗത്തിനോ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കില്ലെന്നും സെലൻസ്കി ആരോപിച്ചു. അതേസമയം യുക്രെയ്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷത്തിന് മറുപടിയായി റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ തയാറാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. റഷ്യയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഘട്ട ഉപരോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും പുടിനെ ശിക്ഷിക്കാനും തയാറാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്.
That is why statements by state leaders and institutions must be backed by strong actions – sanctions against Russia and individuals connected with Russia, tough tariffs and other restrictions on trade with Russia. Their losses must be felt. That is what is truly convincing.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം റഷ്യ - യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമാക്രമണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. 800-ലധികം ഡ്രോണുകള് യുക്രെയ്ൻ മണ്ണിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് കീവിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ റഷ്യ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. 11 മണിക്കൂർ നേരമാണ് യുക്രെയ്നിൽ വ്യോമാക്രമണ സൈറണ് മുഴങ്ങിയത്. രണ്ട് കുട്ടികളുള്പ്പെടെ മരിച്ചതായും വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
Equally important – our long-range capabilities. Putin does not want negotiations, he is clearly hiding from them, so Russia’s fuel shortages and other economic troubles are the logical response to its refusal to agree to a ceasefire or a meeting at the leaders’ level.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025
800-ലധികം ഡ്രോണുകളെ കൂടാതെ 13 മിസൈലുകളും റഷ്യ യുക്രെയ്നിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. അതിൽ നാലെണ്ണം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആയിരുന്നു. ബെലാറസിൽ നിന്ന് നിരവധി ഡ്രോണുകൾ യുക്രേനിയൻ വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നതായി സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. കീവിലെ മന്ത്രിമാരുടെ കാബിനറ്റ് കെട്ടിടത്തിന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് മുകളിലത്തെ നിലകളിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി.
യുക്രെയ്നിലുടനീളമുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളും ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നതായും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സപോരിഷിയയിൽ, 20 ലധികം വീടുകളും ഒരു കിൻ്റർഗാർഡനും തകർന്നു. ക്രിവി റിഹിലെ വെയർഹൗസുകളും നശിച്ചു. സുമി മേഖലയിലെയും ചെർണിഹിവ് മേഖലയിലെയും മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Also Rea: കീവിൽ 800 ലധികം ഡ്രോണുകള് വർഷിച്ച് റഷ്യ; ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം, 2 മരണം