ETV Bharat / international

'വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദമെന്നാല്‍ വലിയ ചെലവും കുറഞ്ഞ നൂതനതയും'; തൊഴില്‍ വെട്ടിക്കുറയ്‌ക്കല്‍ സൂചന നല്‍കി വിവേക് രാമസ്വാമി

This combination photo shows Tesla and SpaceX CEO Elon Musk and American entrepreneur Vivek Ramaswamy ( AP )