ETV Bharat / international

ഫ്രാന്‍സ് കലുഷിതം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ രാജ്യത്ത് സംഘര്‍ഷം - Violence Erupts In France

Reaction to the second round results of the 2024 snap legislative elections ( Reuters )