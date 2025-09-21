എച്ച്-1ബി വിസ ഫീസ് വർധനവ്; ബാധിക്കുക പുതിയ അപേക്ഷകരെ മാത്രം, ഉത്തരവിൽ വ്യക്തത വരുത്തി യുഎസ്
സെപ്റ്റംബർ 21ന് മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്ക്കും എച്ച്-1ബി വിസ നിലവിൽ കൈവശമുള്ളവർക്കും പുതുക്കിയ ഫീസ് ബാധകമല്ല.
Published : September 21, 2025 at 8:03 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: എച്ച്-1 ബി വിസ ഫീ വർധനവ് ബാധകമാകുക പുതിയ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രം. യുഎസ് സിറ്റിഷൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (യുഎസ്സിഐഎസ്) ആണ് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 21 ന് മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്ക്കും നിലവിൽ വിസ കൈവശമുള്ളവർക്കും വർധനവ് ബാധകമാകില്ലെന്ന് യുഎസ്സിഐഎസ് പറഞ്ഞു.
ഈ പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ ഫയൽ ചെയ്യാത്ത അപേക്ഷകൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമാകുക, മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്ക്കും നിലവിൽ അംഗീകരിച്ച അപേക്ഷകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും എച്ച്-1ബി വിസ കൈവശമുള്ളവർക്കും ഇത് ബാധകമല്ല
യുഎസ്സിഐഎസ് ഡയറക്ടർ ജോസഫ് ബി. എഡ്ലോ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
President Trump’s new H-1B visa requirement applies only to NEW, prospective petitions that have not yet been filed. ⁰⁰Petitions submitted prior to September 21, 2025 are not affected.https://t.co/YZmqtpE8N3 pic.twitter.com/ZwCnqeoLVI— USCIS (@USCIS) September 20, 2025
വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എച്ച്- 1 ബി വിസ അപേക്ഷയിലെ ഒരു ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (88 ലക്ഷം രൂപ) ഫീസ് ഒറ്റത്തവണ ഫീസാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
"ഇത് ഒരു വാർഷിക ഫീസല്ല, ആദ്യ അപേക്ഷയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകമായ ഒറ്റത്തവണ ഫീസാണ്, ഇത് പുതിയ വിസകൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ, പുതുക്കലുകൾക്ക് ബാധകമല്ല, നിലവിലുള്ള വിസ ഉടമകൾക്കും ബാധകമല്ല" എന്ന് കരോലിൻ ലീവിറ്റ് എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള എച്ച്-1 ബി വിസ ഉടമകളിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കില്ലെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. എച്ച്- 1 ബി വിസ ഉടമകൾക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ യാതൊരു തടസമില്ലെന്നും ഇവരെ ഈ പുതുക്കിയ പ്രഖ്യാപനം ബാധിക്കില്ലെന്നും കരോലിൻ വ്യക്തമാക്കി.
Fact Sheet: President Donald J. Trump Suspends the Entry of Certain Alien Nonimmigrant Workershttps://t.co/k46jPq4pg5— Karoline Leavitt (@PressSec) September 20, 2025
എച്ച്- 1 ബി വിസകളുടെ 71-72 ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, ഈ നീക്കം ഇന്ത്യൻ ടെക് പ്രൊഫഷണൽ മോഖലകളിൽ വലിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ യുഎസിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാൻ എല്ലാ മിഷനുകള്ക്കും സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എച്ച്-1 ബി വിസയ്ക്ക് 100,000 ഡോളർ ഫീസ് ചുമത്തിയുള്ള യുഎസ് നടപടിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ മോഖലയെ അടക്കം ബാധിക്കും. ഈ നടപടി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങൾ ഏറെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു.
"ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ സർക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പുതിയ നടപടിയുടെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ മേഖലയിലുള്പ്പെടെയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പഠനവിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രാഥമിക വിശകലനം ഇതിനകം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്" യുഎസ് എച്ച്-1ബി വിസ പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
To be clear:— Karoline Leavitt (@PressSec) September 20, 2025
1.) This is NOT an annual fee. It’s a one-time fee that applies only to the petition.
2.) Those who already hold H-1B visas and are currently outside of the country right now will NOT be charged $100,000 to re-enter.
H-1B visa holders can leave and re-enter the…
എന്താണ് എച്ച്-1ബി വിസ?
വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള മികച്ച പ്രഫഷണലുകളെ അമേരിക്കയിൽ നിയമിക്കാൻ കമ്പനികളെ അനുവദിക്കുന്ന താത്കാലിക വർക്ക് വിസയാണ് എച്ച്-1ബി. ശാസ്ത്രം, ഐടി, എഞ്ചിനീയറിങ്, ഗണിതം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ യുഎസിൽ ജോലി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ബിരുദമോ അതിൽ കൂടുതലോ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് 1990ൽ ആണ് എച്ച്-1ബി വിസ ആരംഭിച്ചത്. അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടേതിനു തുല്യമായ ശമ്പളവും മികച്ച തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും വിസ ഉറപ്പാക്കുന്നു. മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് വിസ അനുവദിക്കുന്നത്. പിന്നീടിത് പരമാവധി ആറ് വർഷം വരെ നീട്ടാൻ കഴിയും.
പെർമെനൻ്റ് റസിഡൻസ് ലഭിച്ചവർക്ക് വിസ അനിശ്ചിതമായി പുതുക്കാൻ കഴിയും. അപേക്ഷകർ യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസിൽ (യുഎസ്സിഐഎസ്) ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇതിൽ നിന്നാണ് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അപേക്ഷകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയിലും മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കമുണ്ട്.
