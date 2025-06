ETV Bharat / international

പല രാജ്യങ്ങളിലായി, വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ... അമേരിക്കയ്ക്ക് എത്ര വ്യോമ താവളങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ? - US MILITARY BASES IN MIDDLE EAST

U.S. Army soldiers cross a floating bridge on the Imjin River ( AP )