ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾക്ക് 50% തീരുവ, ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ് നാളെ മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍; സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ - US ISSUES DRAFT NOTICE ON TARIFF

എത്ര സമ്മർദ്ദം വന്നാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി തങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ....

US President Donald trump and PM Narendra Modi (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 11:16 AM IST

വാഷിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 50% ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം യുഎസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെൻ്റാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ 2025 ഓഗസ്റ്റ് 6 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് ഓഗസ്‌റ്റ് 27 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും അധിക തീരുവ ചുമത്തുമെന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു.

യുഎസിൻ്റെ താരിഫ് ഷെഡ്യൂള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നതെന്നും ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് നോട്ടീസില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. "റഷ്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നു" എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ത്യ റഷ്യയില്‍ നിന്നും എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നതെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഓഗസ്‌റ്റ് 25 അമേരിക്കന്‍ സമയം പുലർച്ചെ 12:01 മുതൽ രാജ്യത്ത് ഉപഭോഗത്തിന് എത്തുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യന്‍ ഉത്പ്പ‌ന്നങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന താരിഫുകൾ ബാധകമാകും. ജൂലൈ 30 നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിൽ 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

"ഇന്ത്യ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണെങ്കിലും, വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അവരുമായി താരതമ്യേന ചെറിയ ഇടപാടുകൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവരുടെ താരിഫ് വളരെ ഉയർന്നതാണ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കുകളിൽ ഒന്നാണ്. കൂടാതെ ഏതൊരു രാജ്യത്തേക്കാളും ഏറ്റവും കഠിനവും മോശവുമായ സാമ്പത്തികേതര വ്യാപാര തടസങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ക്കും അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നത്" ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, ഇന്ത്യ എപ്പോഴും അവരുടെ സൈനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗവും റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. ചൈനയെപ്പോലെ ഇന്ത്യയും റഷ്യയില്‍ നിന്ന് കൂടുതലായി ഊര്‍ജവും വാങ്ങുന്നു. യുക്രെയ്‌നിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ റഷ്യ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തുപോലും ഇന്ത്യ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നു. അതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ഇന്ത്യ 25 ശതമാനം താരിഫും മുകളിൽ പറഞ്ഞവയ്ക്ക് പിഴയും നൽകുമെന്നും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ പോസ്‌റ്റില്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം യുഎസ് തീരുവ ചുമത്തുമെന്നും ഓഗസ്റ്റ് 27 നു പ്രാബല്ല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ യുഎസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം വിലപോകില്ലെന്നും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്നും മോദി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

"എത്ര സമ്മർദ്ദം വന്നാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ന് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു. ഇതിന് പിന്നിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ കഠിനാധ്വാനമുണ്ട്," തിങ്കളാഴ്‌ച അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു പൊതു പ്രസംഗത്തിൽ വച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ഉത്പ്പ‌ന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ വ്യവസായ സംഘടനയായ ഫിക്കി നേരത്തെ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഈ നീക്കം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവയും അധിക പിഴയും ഏർപ്പെടുത്തിയതിനോട് ഇന്ത്യന്‍ വ്യാപാര സംഘടനകൾ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ ഇത് ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി വിപണിക്ക് തിരിച്ചടിയാണെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

പ്രത്യേകിച്ച് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ മരുന്നുകള്‍ക്കും, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യതയിലും ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നതിനോടൊപ്പം അമേരിക്കയ്‌ക്ക് പകരം പുതിയ വ്യാപാര പങ്കാളിത്തങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും സംഘടന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

