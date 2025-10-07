ETV Bharat / international

യുഎസില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ട്രക്കുകൾക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവ നവംബർ 1 മുതൽ; ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

എല്ലാ ആഭ്യന്തര ചരക്കുകളുടെയും ഏകദേശം 73 ശതമാനം നീക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

US President Donald Trump (AP)
By PTI

Published : October 7, 2025 at 9:00 AM IST

ന്യൂയോർക്ക്: നവംബർ മുതൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യുഎസിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ മീഡിയം, ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി ട്രക്കുകൾക്കും 25 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ പോസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്‌ച വിവരം അറിയിച്ചത്.

'2025 നവംബർ 1 മുതൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യുഎസിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ മീഡിയം, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ട്രക്കുകൾക്കും 25 ശതമാനം നിരക്കിൽ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തും'- എന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ ട്രക്കിങ് അസോസിയേഷനുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യുഎസ് ട്രക്കിങ് വ്യവസായം ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. എല്ലാ ആഭ്യന്തര ചരക്കുകളുടെയും ഏകദേശം 73 ശതമാനം നീക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

ഏകദേശം രണ്ട് ദശലക്ഷം അമേരിക്കക്കാർ ഹെവി, ട്രാക്‌ടർ-ട്രെയിലർ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ യുഎസ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് നൽകിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം കൂടുതൽ പേർ മെക്കാനിക്കായും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫായും ജോലി ചെയ്യുന്നു. കസ്റ്റംസ് മൂല്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങൾ മെക്‌സിക്കോ, കാനഡ, ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി, ഫിൻലാൻഡ് എന്നിവയാണ്.

ഇന്ത്യ- പാക് പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചത് താൻ എന്ന വാദം തുടർന്ന് ട്രംപ്

താരിഫ് വിവാദം തുടരുന്നതിനിടയിലും ഇന്ത്യ-പാക് പ്രശ്‌നം അവസാനിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി വീണ്ടും ട്രംപ് രംഗത്ത്. വ്യാപാര മാർഗങ്ങളിലൂടെ താൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും അനുനയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതേ അവകാശവാദം ഇതിനുമുൻപും ട്രംപ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ-പാക് വിഷയത്തില്‍ തന്‍റെ ശ്രമം ഫലപ്രദമായെന്നും അമേരിക്ക സമാധാനപാലകരാണെന്നുമാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദം. ഏഴ് യുദ്ധങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കിയതിന് തനിക്ക് നൊബേല്‍ സമ്മാനം നല്‍കണമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

'ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാൻ, തായ്‌ലൻഡ്, കംബോഡിയ, അർമേനിയ, അസർബൈജാൻ, കൊസോവോ, സെർബിയ, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ, ഈജിപ്‌ത്, എത്യോപ്യ, റുവാണ്ട, കോംഗോ- ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അവയിൽ 60 ശതമാനവും വ്യാപാരത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് തടഞ്ഞതെന്നുമാണ് വാദം. അതേസമയം കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണിയുടെ സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ചും ട്രംപ് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം കമ്പനികൾ കാനഡ വിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

