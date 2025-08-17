ETV Bharat / international

ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാര ചര്‍ച്ച: അമേരിക്കന്‍ സംഘത്തിന്‍റെ ഇന്ത്യാസന്ദര്‍ശനം റദ്ദാക്കി - BILATERAL TRADE AGREEMENT

കാര്‍ഷിക-ക്ഷീര മേഖലകളില്‍ അമേരിക്ക കൂടുതല്‍ സ്വാധീനം തേടുന്നു, കര്‍ഷകരെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാല്‍ മുഖം തിരിച്ച് ഇന്ത്യ

US TEAM DEFERS TRADE PACT INDIA AND US TRADE TARIFF
File photo of PM Modi and US President Donald Trump (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2025 at 7:25 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ഈ മാസം 25ന് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കാനിരുന്ന അമേരിക്കന്‍ സംഘത്തിന്‍റെ യാത്ര റദ്ദാക്കി. കാര്‍ഷിക, ക്ഷീര മേഖലകളില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സ്വാധീനം വേണമെന്ന നിബന്ധനയോട് ഇന്ത്യ മുഖം തിരിച്ചതാണ് സന്ദര്‍ശനം റദ്ദാക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണ് സൂചന.

ആറാം വട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായാണ് അമേരിക്കന്‍ സംഘം ഈ മാസം 25ന് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കാനിരുന്നത്. ഈ മാസം 25 മുതല്‍ 29 വരെയാണ് ഇന്തോ അമേരിക്ക വാണിജ്യ ചര്‍ച്ചകള്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സംഘത്തിന്‍റെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം സംബന്ധിച്ച പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ അന്‍പത് ശതമാനം നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വാണിജ്യ ചര്‍ച്ചകളും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷി, ക്ഷീരമേഖലകളില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സ്വാധീനം വേണമെന്നൊരു നിലപാട് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിനോട് അനുകൂല നിലപാടല്ല ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കര്‍ഷകരെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ചെറുകിട കര്‍ഷകരുടെ ജീവിതോപാധിയില്‍ കൈകടത്താന്‍ അന്യരാജ്യത്തെ അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. കര്‍ഷകരുടെയും കന്നുകാലികര്‍ഷകരുടെയും താത്പര്യങ്ങളില്‍ വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2025 സെപ്റ്റംബര്‍-ഒക്‌ടോബറോടെ ആദ്യഘട്ട ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യ കരറിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. നിലവില്‍ 19100 കോടി ഡോളറായ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 2030ഓടെ 50000 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിലെത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അതിനിടെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴുമുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചരക്കുകള്‍ക്ക് മേല്‍ അമേരിക്ക 25ശതമാനം അധിക നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുതിനുള്ള ശിക്ഷയായി അധികമായി 25ശതമാനം നികുതി കൂടി ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഇത് ഈ മാസം 27ന് നിലവില്‍ വരും.

വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി 21.64 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. അതേസമയം ഇറക്കുമതി 12.33 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ച് 1741 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിലെത്തി. ഏപ്രില്‍-ജൂലൈ ത്രൈമാസത്തെ കണക്കുകളാണിത്. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ പങ്കാളി അമേരിക്ക തന്നെ ആയിരുന്നു. 2025-26 ഏപ്രില്‍ മെയ് കാലഘട്ടത്തില്‍ 1256 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരമാണ് നടന്നത്.

