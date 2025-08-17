വാഷിങ്ടൺ: പലസ്തീൻ പൗരന്മാരുടെ വിസ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച് അമേരിക്ക. അമേരിക്കയിൽ വൈദ്യചികിത്സ തേടാൻ പലസ്തീൻ പൗരന്മാർ എത്തുന്നുവെന്ന തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
വംശഹത്യയേയും വംശീയ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും 9/11 (വേള്ഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആക്രമണം) ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ ഉള്പ്പെടെ വർഗീയ പരാമർശങ്ങള് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ലോറ ലൂമറിൻ്റേതാണ് പരാതി. അമേരിക്കയിൽ വൈദ്യചികിത്സ തേടാൻ പലസ്തീൻ പൗരന്മാർ എത്തുന്നുവെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിരന്തരമായി പരാതിയും വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അമേരിക്ക ഇത്തരത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
"സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന താത്കാലിക മെഡിക്കൽ-മാനുഷിക വിസ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണവും സമഗ്രവുമായ അവലോകനം നടത്തി. അതിനാൽ ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്കുള്ള എല്ലാ സന്ദർശക വിസകളും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നു"വെന്നാണ് യുഎസ് അറിയിച്ചത്. മാർക്കോ റൂബിയോ നയിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റേതാണ് തീരുമാനം. എക്സിലൂടെയാണ് നിർണയാക വിവരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
All visitor visas for individuals from Gaza are being stopped while we conduct a full and thorough review of the process and procedures used to issue a small number of temporary medical-humanitarian visas in recent days.— Department of State (@StateDept) August 16, 2025
"ഹമാസ് അനുകൂലികൾ... മുസ്ലീം ബ്രദർഹുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഖത്തർ ധനസഹായം നൽകുന്നതുമായ ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള പലസ്തീനികൾക്കുള്ള വിസ നൽകുന്നത് നിർത്തണമെ"ന്നാണ് തുടർച്ചയായി ലൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ചാരിറ്റി സംഘടനയായ ഹീൽ പലസ്തീൻ സഹായത്തോടെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ 11 ഗാസയിലെ കുട്ടികളെയും അവരുടെ പരിചാരകരെയും വൈദ്യചികിത്സയ്ക്കായി യുഎസിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളുമായെത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ലൂമർ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായെത്തിയത്.
ലോറ ലൂമറിൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ്
'അപകടകരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവും'
"ശരിക്കും അസ്വീകാര്യമാണിത്, ഇവർക്ക് വിസകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം ആരാണ് നൽകുന്നത്. ഇനി ആരെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കണമെന്നാണോ... ഖത്തർ ഇവരെ യുഎസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അക്ഷരാർഥത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജിഹാദികളെ നിറയ്ക്കുകയാണ് അവർ. സെനറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ടോം കോട്ടണിൻ്റെ സ്റ്റാഫുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗസക്കാർക്ക് യുഎസിലേക്ക് വരാൻ വിസ എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്ന് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്." - ലോറ ലൂമർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം ലൂമറിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോൺഗ്രസ് അംഗം റാണ്ടി ഫൈൻ രംഗത്തെത്തി. "എന്നെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ബോധവാന്മാരാക്കിയതിന് ലോറയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്. യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ചാരിറ്റിയായ പലസ്തീൻ ചിൽഡ്രൻസ് റിലീഫ് ഫണ്ടിനോട്, അപകടകരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് പലസ്തീൻ കുട്ടികളെ വൈദ്യസഹായത്തിനായി യുഎസിലേക്ക് ചാരിറ്റി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. ഇത് അപകടകരമാണെ"ന്നും റാണ്ടി ഫൈൻ വ്യക്തമാക്കി.
