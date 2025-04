ETV Bharat / international

വെനസ്വേലൻ പൗരൻമാരെ നാടുകടത്തുന്നത് താത്കാലികമായി തടഞ്ഞ് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി; ന്യായമായ സമയം നൽകണമെന്ന് ഉത്തരവ് - VENEZUELANS DEPORTATION

The U.S. Supreme Court is seen near sunset in Washington(File photo) ( ETV Bharat )