ETV Bharat / international

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകള്‍ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അഡ്‌മിഷന്‍; വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ വിസ അഭിമുഖങ്ങൾ നിർത്തിവച്ച് യുഎസ് - US STOP STUDENT VISA INTERVIEWS

A protester cheers while listening to Harvard University students speak at a protest against President Donald Trump's recent sanctions against Harvard in front of Science Center Plaza o ( AP )