വാഷിങ്ടണ്: ഇന്ത്യയുമായി യുഎസിന് നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് ടാമി ബ്രൂസ്. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് മറുപടി പറയവെയാണ് ടാമി ബ്രൂസിന്റെ പ്രതികരണം. പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീറുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് കൂടുതല് അടുക്കുന്നത് മോദിയുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണോ എന്നായിരുന്നു ഒരു മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് ചോദിച്ചത്.
ഇതിന് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള വാഷിങ്ടണിന്റെ ബന്ധത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണെന്നാണും ടാമി ബ്രൂസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.
"ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു. അത് നല്ലതാണ്. എല്ലാവരെയും അറിയുന്ന, എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റിന്റെ നേട്ടമാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളേയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കഴിയുക. അതിനാൽ ഇവിടുത്തെ നയതന്ത്രജ്ഞർ ഇരു രാജ്യങ്ങളോടും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്" - ടാമി ബ്രൂസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഒന്നിച്ച് പോരാടും
ട്രംപും മുനീറും ശക്തമായ ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാന് കൂടുതൽ യുഎസ് സഹായം നൽകുന്നതിനും ആയുധ വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് ബ്രൂസ് പ്രതികരിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ യുഎസും പാകിസ്ഥാനും തമ്മില് ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ ഭീകരവിരുദ്ധ ചര്ച്ചയെക്കുറിച്ച് അവർ പരാമർശിച്ചു.
"എല്ലാ രൂപങ്ങളിലുമുള്ള ഭീകരതയെയും ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധത യുഎസും പാകിസ്ഥാനും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. ഭീകരതയുടെ ഭീഷണികളെ നേരിടുന്നതിനുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു. അത് ആ മേഖലയ്ക്കും ലോകത്തിനും നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു" - ടാമി പറഞ്ഞു.
പാക് സൈനിക മേധാവിയുടെ യുഎസ് സന്ദര്ശനം
അതേസമയം ഒന്നര മാസത്തെ ഇടവേളയില് രണ്ട് തവണ പാക് സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീര് യുഎസിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ-പാക് സംഘര്ഷത്തിന് പിന്നാലെ ജൂണില് നടത്തിയ ആദ്യ സന്ദര്ശനത്തില് അസിം മുനീറിന് ട്രംപ് അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കി. സാധാരണയായി രാഷ്ട്രത്തലവന്മാര്ക്കാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഈ വിരുന്നൊരുക്കാറുള്ളത്. എണ്ണ കരാർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ യുഎസ്-പാക് സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് അന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീണ്ടും അസിം മുനീര് യുഎസിലെത്തിയിരുന്നു. ഇത്തവണ യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ പരിപാടിയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിന്റെ (CENTCOM) കമാൻഡര് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും വിരമിച്ച ജനറൽ മൈക്കൽ കുറില്ലയ്ക്ക് യാത്രയയപ്പ് നല്കുന്നതിനും പിൻഗാമിയായ അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുമായി ഫ്ലോറിഡയിലെ ടാമ്പയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലായിരുന്നു പാക് സൈനിക മേധാവി പങ്കെടുത്തത്.