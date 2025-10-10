ഗാസ സമാധാന കരാർ; ഇസ്രയേൽ സിവിൽ-മിലിട്ടറി ഏകോപന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സൈനികരെ അയക്കാൻ അമേരിക്ക
ഈജിപ്ത്, ഖത്തർ, തുർക്കി, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സായുധ സേനകളിൽ നിന്നാണ് 200 യുഎസ് സൈനികരെ സംഘത്തിൽ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
October 10, 2025
വാഷിങ്ടൺ: ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിക്കാൻ 200 സൈനികരെ അയയ്ക്കാൻ അമേരിക്ക. ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഗാസയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് സൈനികരെ ഇസ്രയേലിലേക്ക് അയക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യം നിരീക്ഷിക്കും.
200 സൈനിക ട്രൂപ്പുകളുടെ ബഹുരാഷ്ട്ര സേനയ്ക്ക് അമേരിക്ക നേതൃത്വം നൽകും. മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അമേരിക്കയും പ്രവർത്തിക്കുക. മാനുഷിക സഹായങ്ങളടക്കം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള 'സിവിൽ-മിലിട്ടറി ഏകോപന കേന്ദ്രം' ഇസ്രയേലിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു.
രണ്ട് വർഷം നീണ്ട് നിന്ന വംശഹത്യയിൽ തകർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള സഹായമാണ് സിവിൽ-മിലിട്ടറി കേന്ദ്രം വഴി ലഭ്യമാക്കുക. ഈജിപ്ത്, ഖത്തർ, തുർക്കി, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സായുധ സേനകളിൽ നിന്നാണ് 200 യുഎസ് സൈനികരെ സംഘത്തിൽ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിൻ്റെ കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ ബ്രാഡ് കൂപ്പ്, ട്രംപിൻ്റെ മരുമകൻ ജാരെഡ് കുഷ്നർ, സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന കാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഗതാഗതം, ആസൂത്രണം, സുരക്ഷ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഏകദേശം 200 യുഎസ് സർവീസ് അംഗങ്ങൾ ഏകോപന കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഗാസയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ സൈനികരെയും അയയ്ക്കില്ലെന്നും യുഎസ് വ്യക്തമാക്കി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിൽ നിന്നാണ് സൈനികരെ എടുക്കുന്നതെന്നും യുഎസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സൈനികർ ഇതിനകം എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
സിവിൽ-മിലിട്ടറി കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രണവും ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലാത്തതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങള് പുറത്ത് വിടുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ഹമാസിൻ്റെ നിരായുധീകരണം, ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സേനയെ പിൻവലിക്കൽ, സർക്കാർ രൂപീകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇനി എന്ത് എന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെയാണ് ആദ്യഘട്ട വെടിനിര്ത്തല് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. രണ്ട് വര്ഷത്തെ സംഘര്ഷത്തിനൊടുവില് ഇസ്രയേലും ഹമാസും സമാധാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചുവെന്നും ചര്ച്ച വിജയിച്ചുവെന്നും അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
