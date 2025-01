ETV Bharat / international

അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാം വനിതയായ ഇന്ത്യന്‍ വംശജ ഉഷ വാനേസിനെ പുകഴ്‌ത്തി പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപ് - TRUMP PRAISES USHA VANCE

US President Donald Trump talks with Vice President JD Vance and Second Lady Usha Chilukuri Vance ( AP )