സമാധാന ചര്ച്ചകളില് പുരോഗതിയില്ല; റഷ്യയ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം ഘട്ട ഉപരോധത്തിന് ട്രംപ്
ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ യുക്രെയ്നുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ തയാറാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
Published : September 8, 2025 at 11:56 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: യുക്രെയ്ൻ - റഷ്യ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം ഘട്ട ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസിന് പുറത്തുവച്ച് ഞായറാഴ്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും കൂടുതൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ റഷ്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകരാറിലാകും. അത്തരമൊരു ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ യുക്രെയ്നുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ തയാറാകുകയുള്ളൂ എന്ന് അമേരിക്കൻ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസും യൂറോപ്യൻ കമീഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്നും റഷ്യയിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തി. റഷ്യയ്ക്കു മേൽ കൂടുതൽ സമ്മർദം ചെലുത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതായും വിദേശ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ബെസെൻ്റ് പറഞ്ഞു.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് കാരണം 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ തീരുവ 50 ശതമാനമായി ഉയർന്നിരുന്നു. 2025 ആഗസ്റ്റ് 25 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ തീരുവ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് യുക്രെയ്ൻ റഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ബെസെൻ്റ്, വ്യാപാര ഉപദേഷ്ടാവ് പീറ്റർ നവാരോ തുടങ്ങി നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ താരിഫുകൾ ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ദേശീയ താൽപ്പര്യവും വിപണിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഉപരോധം വേണമെന്ന് സെലൻസ്കി
റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് എക്സിലൂടെ വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി പ്രതികരിച്ചത്. യുക്രെയ്നിലെ തന്ത്ര പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു റഷ്യയുടെ വ്യോമാക്രമണം. ഇരുപതിലധികം വീടുകൾ തകർന്നതായും രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
