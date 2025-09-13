ETV Bharat / international

ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലുള്ള അധിക തീരുവ: 'വലിയ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായി'; തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് ട്രംപ്

റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതാണ് അധിക തീരുവ ചുമത്താൻ കാരണമെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

US PRESIDENT DONALD TRUMP US TARIFF PM NARENDRA MODI INDIA AND US TARIFF ISSUES
Indian PM Narendra Modi And US President Donald Trump (ANI)
വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ അധിക തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വലിയ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേൽ 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും തർക്കത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചെന്നും തീരുവ ചുമത്തുന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതാണ് അധിക തീരുവ ചുമത്താൻ കാരണമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

"റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താവായിരുന്നു ഇന്ത്യ. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനാലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ അധിക തീരുവ ചുമത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന്" ട്രംപ് അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നത് പിൻവലിക്കുമെന്ന യാതൊരുവിധ സൂചനയും ട്രംപ് ഇതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര തടസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ അമേരിക്ക തുടരുന്നുണ്ട്. ആഴ്‌ചകളോളം നീണ്ട നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സംസാരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റഷ്യൻ എണ്ണ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നുവെന്ന കാരണം കൊണ്ടുള്ള അധിക തീരുവ 'ചെറിയ തടസ'മാണെന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

യുക്രെയ്‌ൻ- റഷ്യ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാത്തതിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനോടുള്ള ക്ഷമ നശിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വളരെക്കാലമായി പുടിനുമായി നല്ല ബന്ധമാണെന്നും എന്നാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ പുടിൻ പരാജയപ്പെട്ടതിൽ നിരാശനാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്‌ൻ റഷ്യ സംഘർഷത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാട് അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായി ട്രംപ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്‌ത സെർജിയോ ഗോർ, അടുത്ത ആഴ്‌ച ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അകന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് സെർജിയോ ഗോർ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വ്യക്തിപരമായി ട്രംപ് ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഗോർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്നാൽ റഷ്യയില്‍ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയ്‌ക്കും ചൈനയ്‌ക്കുമെതിരെ കൂടുതല്‍ തീരുവ ചുമത്താന്‍ ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യുക്രെയ്‌നില്‍ സമാധാന കരാര്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം. 'റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഇരുരാജ്യങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിലൂടെ പുട്ടിന്‍റെ യുദ്ധ യന്ത്രത്തിന് ധനസഹായം നല്‍കുകയാണെന്ന്' അമേരിക്കയുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് വക്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ALSO READ: ഇന്ത്യയ്‌ക്കും ചൈനയ്‌ക്കുമെതിരെ സമ്മര്‍ദ തന്ത്രവുമായി ട്രംപ്; കൂടുതല്‍ തീരുവ ചുമത്താന്‍ ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് നിര്‍ദേശം

