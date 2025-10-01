യുഎസ് സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടൽ; ആർക്കൊക്കെ തിരിച്ചടിയാകും? ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിക്കുമോ?
സാമൂഹിക സുരക്ഷ, യുഎസ് പോസ്റ്റ്, ഇമിഗ്രേഷൻ നിയന്ത്രണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിയിൽ തുടരും. പക്ഷേ അടച്ചുപൂട്ടൽ കഴിയുന്നതുവരെ ശമ്പളം ലഭിക്കില്ല.
Published : October 1, 2025 at 7:33 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്ക വീണ്ടുമൊരു ഷട്ട്ഡൗണിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. 1981ന് ശേഷം ഇതിപ്പോള് പതിനഞ്ചാമത് ഷട്ട്ഡൗണിലേക്കാണ് അമേരിക്ക നീങ്ങുന്നത്. സര്ക്കാരിൻ്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ധനബില്ല് പാസാക്കുന്നതില് യുഎസ് കോണ്ഗ്രസിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരും തമ്മില് ധാരണയില് എത്താത്തതാണ് ഫെഡറൽ ഷട്ട്ഡൗണിന് കാരണം.
ആരോഗ്യ മേഖലയില് നല്കി വരുന്ന ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക്-റിപ്പബ്ലിക് പാര്ട്ടികള്ക്കിടയില് രൂപപ്പെട്ട അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണ് അടച്ച് പൂട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലാണ് അടച്ചുപൂട്ടലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അടക്കം അടച്ചുപൂട്ടൽ ബാധിച്ചേക്കാം. കൂട്ട പിരിച്ചുവിടൽ, ഓഹരി വിപണി, സ്വർണ വില വർധവ് എന്നിങ്ങിനെ വിവധ മേഖലകളിൽ ഇതിനകം ആശങ്കകള് വിതച്ചുകഴിഞ്ഞു.
ഷട്ട്ഡൗണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുന്നത് താത്ക്കാലിക ജോലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ്. ഇവര്ക്ക് ശമ്പളം ഷട്ട്ഡൗണ് കഴിഞ്ഞാല് മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ പാസ്പോര്ട്ട്, വിസ, സോഷ്യല് സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്ഡുകള് പോലുള്ള സേവനങ്ങളില് വലിയ കാലതാമസം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കണ്ടിജൻസി പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്, ഏകദേശം 80,000 ജീവനക്കാരിൽ 41% പേരെയും പിരിച്ചുവിടും.
എന്താണ് ഗവണ്മെൻ്റ് ഷട്ട്ഡൗണ് അഥവാ സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടൽ
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികൾ താത്കാലികമായി അടച്ചു പൂട്ടുന്നതിനെയാണ് ഷട്ട്ഡൗൺ അഥവാ സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടച്ചുപൂട്ടൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ അത്യാവശ്യമല്ലാത്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഫെഡറൽ ജീവനക്കാരെ ശമ്പളമില്ലാതെ അവധിയിൽ (ഫർലോ) പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. സാമൂഹിക സുരക്ഷ, യുഎസ് പോസ്റ്റ്, ഇമിഗ്രേഷൻ നിയന്ത്രണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിയിൽ തുടരും, പക്ഷേ അടച്ചുപൂട്ടൽ കഴിയുന്നതുവരെ ശമ്പളം ലഭിക്കില്ല.
ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥാർക്ക് അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കഴിയില്ല. അവധിയെടുത്താൽ ഇവരെ പിരിച്ചുവിടുമെന്നാണ് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ഏകദേശം 750,000 ഫെഡറൽ ജീവനക്കാരെ വരെ പിരിച്ചുവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ബജറ്റ് ഓഫിസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ ദൈനംദിന ചെലവ് ഏകദേശം 400 മില്യൺ ഡോളറാണെന്നും കണക്കാക്കുന്നു.
ഷട്ട്ഡൗണിൽ തടസമില്ലാതെ തുടരുന്ന സേവനങ്ങള്
എഫ്ബിഐ, സിഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർ, വിമാനത്താവള ഏജൻ്റുമാർ, സായുധ സേന അംഗങ്ങള് എന്നിവർ തടസമില്ലാത്ത സേവനങ്ങളിൽ തുടരും. മെഡികെയർ കവറേജിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കാണാൻ അനുമതിയുണ്ട്. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാക്കൾക്ക് പണം തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഷട്ട്ഡൗൺ സമയത്ത് വെറ്ററൻസ് ഹെൽത്ത് കെയറും പ്രവർത്തിക്കും. വെറ്ററൻസ് അഫയേഴ്സ് മെഡിക്കൽ സെൻ്ററുകളും ഔട്ട്പേഷ്യൻ്റ് ക്ലിനിക്കുകളും തുറന്നിരിക്കും. കൂടാതെ വിഎ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതും തുടരും. വിഎ നാഷണൽ ശ്മശാനങ്ങളിൽ ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നതിനും തടസമില്ല.
പിരിച്ചുവിട്ട ഫെഡറൽ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കുമോ?
പിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കാർക്ക് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മുൻകാല ശമ്പളം നൽകണമെന്ന് 2019-ൽ, പാസാക്കിയ ബില്ലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പിരിച്ചുവിട്ട തൊഴിലാളികൾക്കും ജോലിയിൽ തുടരുന്നവർക്കും അവരുടെ പതിവ് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് തുക കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് മുഴുവൻ ശമ്പളവും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.
ഇത് ഷട്ട്ഡൗൺ എത്ര കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം നടപടികള് പല കുടുംബങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സമ്മർദം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. വിമാന യാത്രാ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. 13,000-ത്തിലധികം എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർ ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി തുടരുന്നതിനാൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതകള് ഏറെയാണ്. യുഎസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിനെയും അടച്ച് പൂട്ടൽ ബാധിക്കില്ല.
ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയെ ബാധിക്കുമോ?
ഓഹരി വിപണികളിൽ നഷ്ടം നേരിടാൻ സാധ്യതകള് ഏറെയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഗവൺമെൻ്റ് ഷട്ട്ഡൗണുകൾ ഉണ്ടായത് അമേരിക്കയുടെ ജിഡിപിയിൽ ബില്യൻ കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ നഷ്ടത്തിന് വഴിവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ധനനയ നിർണയ യോഗം അനുകൂലമായി കലാശിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതകള് കുറവാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ.
ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരച്ചർച്ച, ജിഎസ്ടി ഇളവ്, നവരാത്രി-ദീപാവലി ഷോപ്പിങ് സീസൺ എന്നിവയെല്ലാം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. രാജ്യാന്തര സ്വർണവില ഔൺസിന് 16 ഡോളർ ഉയർന്നാണ് വ്യാപാരം തുടർന്നത്. സ്വർണ വില കൂടുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതു നൽകുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില താഴുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിക്കും രൂപയ്ക്കും ആശ്വാസമാണ്. രൂപയുടെ മൂല്യം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാല് പൈസ ഉയർന്ന് 88.72ലാണ് വ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
അടച്ചുപൂട്ടൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
അമേരിക്കയുടെ അടച്ചുപൂട്ടൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അടച്ചുപൂട്ടൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓരോ ആഴ്ചയും ജിഡിപി വളർച്ചയിൽ 0.2 ശതമാനം പോയിൻ്റുകൾ കുറയ്ക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
മുൻ കാലങ്ങളിലെ അടച്ചുപൂട്ടലിൽ ദേശിയ പാർക്കുകളിൽ മാലിന്യം കുന്നുകൂടുകയും മനുഷ്യ വിസർജ്ജ്യം വർധിക്കുകയും നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തത് പരിസ്ഥിതിക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി. ഈ അമേരിക്കൻ അടച്ചുപൂട്ടൽ എത്രകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നും എന്ത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അറിയാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും ഒരു ധനസഹായ കരാറിൽ എത്തുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
