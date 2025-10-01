ETV Bharat / international

ചെലവുകള്‍ക്കുള്ള വാര്‍ഷിക ധനവിനിയോഗ ബില്‍ പാസായില്ല; യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക്

അടിയന്തര സേവനങ്ങള്‍ ഒഴികെ മുഴുവന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളും നിശ്ചലമാകുമെന്ന് ട്രംപ്.

Donald Trump. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025 at 9:09 AM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ അടച്ച് പൂട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവുകള്‍ക്കുള്ള വാര്‍ഷിക ധനവിനിയോഗ ബില്‍ സെനറ്റില്‍ പാസായില്ല. 45 നെതിരെ 55 വോട്ടുകള്‍ക്ക് ബില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ന് മുതല്‍ അടിയന്തര സേവനങ്ങള്‍ ഒഴികെ മുഴുവന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളും നിശ്ചലമാകും. ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാവിലെ 9.30 ഓടെ സേവനങ്ങള്‍ നിലയ്‌ക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നാല്‍ ജീവനക്കാരെ കൂട്ടമായി പിരിച്ച് വിടേണ്ടി വരുമെന്നും പ്രസിഡന്‍റ്. ബില്ലില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ പാടില്ലെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാട്. സെനറ്റില്‍ ഏഴ്‌ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഫണ്ടിങ് ബില്‍ പാസാകില്ല. അത് സേവനങ്ങളുടെ അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങും.

അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ ഒഴികെ സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ സ്‌തംഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഷട്ട്‌ഡൗണ്‍. 2026ന്‍റെ തുടക്കം വരെയുള്ള ചെലവുകള്‍ക്കായി 12 ബില്ലുകള്‍ പാസാകേണ്ടതുണ്ട്. ബില്ലില്‍ ആരോഗ്യ സേവന മേഖലയ്‌ക്കുള്ള ഒബാമ കെയര്‍ സബ്‌സിഡികള്‍ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ നിര്‍ദേശമാണ് കല്ലുകടിയായത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നവംബര്‍ അവസാനം വരെയുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള അടിയന്തര പരിഹാരം റിപ്പബ്ലിക്കന്‍സ് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടികളല്ല വേണ്ടതെന്നും കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉള്ളവര്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്‍റെ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ഫണ്ടുകള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടതെന്നുമാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വാദം. ഇതോടെയാണ് ബില്‍ പാസാകാതെയായത്.

സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌തംഭനാവസ്ഥ അപൂര്‍വ്വം: യുഎസ് സര്‍ക്കാരില്‍ ഭരണ സ്‌തംഭനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത് അപൂര്‍വ്വമാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍സും ഡെമോക്രാറ്റുകളും തമ്മില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പലതും ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും സ്‌തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ 1981ന് ശേഷമുള്ള 15ാമത്തെ ഷട്ട്‌ഡൗണിലേക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ നീങ്ങുന്നത്.

ട്രംപിന്‍റെ ആദ്യ ടേമില്‍ 2018 ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ 35 ദിവസം നീണ്ട സര്‍ക്കാര്‍ ഷട്ട്‌ഡൗണ്‍ നടന്നിരുന്നു. രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു അന്ന് തര്‍ക്കമുണ്ടായത്. ജിഡിപിയില്‍ അത് മൂന്ന് ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്‍റെ നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.

പ്രതികരിച്ച് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്: യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ അടച്ച് പൂട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല്‍ സര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ച് പോക്കില്ലാത്ത മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഷട്ട്‌ഡൗണ്‍ സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചയില്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ സാഹസികത കാണിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

