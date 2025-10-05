ETV Bharat / international

അമേരിക്കന്‍ ദൂതന്‍ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക്, സമാധാന കരാര്‍ വൈകുന്നതില്‍ ഹമാസിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്, നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം, ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് ഇസ്രയേല്‍

ഹമാസ് ഉടന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്. ഗാസയില്‍ കൂടുതല്‍ അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ കരാറില്‍ ഉടന്‍ ധാരണയിലെത്തണമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

US ENVOYS HEAD TO MIDEAST ISRAEL HAMAS WAR HOSTAGE RELEASE DETAILS Egypt
President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House before signing an executive order regarding childhood cancer and the use of AI, Tuesday, Sept. 30, 2025, in Washington (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read
വാഷിങ്ടണ്‍: ബന്ദികളെ കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ മരുമകനും മുതിര്‍ന്ന നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഈജിപ്‌തിലേക്ക് പോയി. സമാധാന കരാര്‍ വൈകുന്നത് പൊറുക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത് എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണിത്.

ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ച സമാധാന ഉടമ്പടി ഭാഗികമായി ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

ജര്‍ദ് ഖുഷ്‌നറും ട്രംപിന്‍റെ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞനുമായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് പോയതായി വൈറ്റ്ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാക്കാനാണ് സന്ദര്‍ശനമെന്നാണ് സൂചന.

ഗാസയില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ തയാറാണന്ന് അറിയിച്ചതായി ട്രംപ് സാമൂഹ്യമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു.

ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് ഹമാസ് അറിയിച്ചെങ്കിലും, പൂർണ്ണമായും നിരായുധീകരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ച ഇരുതിന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ പലതിനോടും ഹമാസിന് വിയോജിപ്പുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഞായറാഴ്‌ച(ഒക്ടോബർ 5) വൈകുന്നേരം വരെ ട്രംപ് ഹമാസിന് അന്തിമമായി സമയം നൽകിയിരുന്നു.

അതേസമയം ഹമാസ് വെടിനിര്‍ത്തലിന് സമ്മതം അറിയിച്ചതോടെ ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ നിര്‍ദ്ദേശം അവഗണിച്ച് ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. 57 പേര്‍ ഈ ആക്രമണങ്ങളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗാസ നഗരത്തില്‍ മാത്രം നാല്‍പ്പത് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

അതിനിടെ, ട്രംപിന്റെ ഗാസ സമാധാന പദ്ധതി അപകടങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ഹിസ്ബുള്ള അവകാശപ്പെട്ടു. യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടും പരാജയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കാനായി ഇസ്രയേല്‍ ഈ സമാധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ഹിസ്ബുള്ള ആരോപിച്ചു. പലസ്തീനിലെ ഭൂമി കൈക്കലാക്കാനും പലസ്തീനികളുടെ സ്വയം നിര്‍ണായവകാശം ഇല്ലാതാക്കാനും ഇസ്രയേല്‍ ഈ പദ്ധതി ഒരു മറയായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് ലെബനീസ് സായുധസംഘമായ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആരോപണം. എന്നാല്‍, ട്രംപിന്‍റെ സമാധാന പദ്ധതി സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതില്‍ അന്തിമതീരുമാനം ഹമാസിന്റേതാണെന്നും ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ് നയീം ഖാസിം പറഞ്ഞു.

ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ച സമാധാന പദ്ധതികളിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു പുറത്ത് വിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഗാസയില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായും പിന്‍വാങ്ങില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഏതായാലും നാളെ ഈജിപ്‌തിന്‍റെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ നാളെ ചര്‍ച്ച നടക്കും. ഗാസയില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന 48 പേരില്‍ 20 പേര്‍ ജീവനോട ഉണ്ടെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്‍റെ കണക്ക്.

