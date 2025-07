ETV Bharat / international

പഹല്‍ഗാമില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയ ലഷ്‌കര്‍ ഇ ത്വയിബ പോഷക സംഘടനയായ ടിആര്‍എഫിനെ ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക - RESISTANCE FRONT RESPONSIBLE

File- U.S. Secretary of State Marco Rubio ( AP )

Published : July 18, 2025

Last Updated : July 18, 2025