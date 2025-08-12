വാഷിങ്ടണ്: പാകിസ്ഥാനിലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമിയെ (BLA) ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക. സംഘടനയെ പിന്തുണക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ കുറ്റകരമാണെന്നും അമേരിക്ക അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന 'ആഗോള ഭീകരർ' എന്ന ലേബലിൽ ബിഎൽഎയെ വാഷിങ്ടൺ ഇതിനകം തന്നെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മജീദ് ബ്രിഗേഡിനെയും വിദേശ ഭീകര സംഘടന പട്ടികയിൽ ഉള്പ്പെടുത്തി. പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്ന നീക്കങ്ങള് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ നടപടി. ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടവും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിൽ ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമിയെ എതിർത്ത് പാകിസ്ഥാന് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു.
വിഘടനവാദികളെ ഭീകരർ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് ഭീകരതയെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രതിബന്ധതയെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത് എന്ന് അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
മാർച്ചിൽ 450 യാത്രക്കാരുമായി പോയ ട്രെയിനിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ലിബറേഷൻ ആർമി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു എന്നും മാർക്കോ റൂബിയോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബലൂചിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമിക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയാണെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആരോപണം. ഈ ആരോപണത്തെ ഇന്ത്യ തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഏപ്രിൽ 22- ന് നടന്ന പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 26 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ റെസിഡൻസ് ഫ്രണ്ടെന്ന ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയുടെ സംഘടനയെയും അമേരിക്ക ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം കലാപത്തിനെതിരായ സൈന്യത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ ആക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും നടന്നു എന്നാണ് ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ വാദം
