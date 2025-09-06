"ഇന്ത്യ ക്ഷമ ചോദിച്ചെത്തും, മോദിയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ട്രംപിനറിയാം": യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി
വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ചര്ച്ചയ്ക്കെത്തുമെന്ന് യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്.
Published : September 6, 2025 at 9:36 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള 'സ്വരം' ഇന്ത്യയാണെന്ന് യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്. ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂഡൽഹിയുമായി (ഇന്ത്യ) ചർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഒരു കരാറിലെത്താൻ മോദി ശ്രമിക്കുമെന്നും ലുട്നിക് പറഞ്ഞു.
"ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യ ചർച്ചാ മേശയിൽ എത്തും. അവർ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയും, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഒരു കരാറിലെത്താൻ ശ്രമിക്കും. നരേന്ദ്ര മോദിയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മേശയിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക, ഞങ്ങൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് വിടുന്നു'' - ലുട്നിക് പറഞ്ഞു.
'ഇരുണ്ടതും ദുരൂഹവുമായ' ചൈനയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യയും റഷ്യയുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ വിവാദ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തോടാണ് യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത്. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നതിനെയും ലുട്നിക് വിമർശിച്ചു. ഇന്ത്യ മുൻപ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ എണ്ണ വാങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂവെന്നും ഇപ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണയുടെ നാല്പത് ശതമാനവും വാങ്ങുന്നത് റഷ്യയില് നിന്നാണെന്നും ലുട്നിക് പറഞ്ഞു. റഷ്യക്കാർ എണ്ണ വാങ്ങാൻ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. വിലകുറച്ച് വാങ്ങി ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കാമെന്നാണ് കരുതൽ. അത് തെറ്റാണെന്നും ഹോവാർഡ് ലുട്നിക് വിമർശിച്ചു.
റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും ചൈനീസ് നേതാവ് ഷി ജിൻപിങ്ങിനുമൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പരിഹാസം. 'ഇരുണ്ട ദുരൂഹ' ചൈനയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യയും റഷ്യം. യുഎസിന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ നഷ്ടമായെന്നും ട്രംപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് നിലപാട് ആവർത്തിക്കവെ ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദമാണെന്നും ട്രംപ് പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ എപ്പോഴും തയാറാണ്. മോദി തൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. എപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും, പക്ഷേ സമീപകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുമാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം മറികടക്കുന്ന അധിക്ഷേപകരമായ പ്രസ്താവനയാണ് യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നികിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ''നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപഭോക്താവാണ്. നമ്മുടേത് 30 ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് ആളുകൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചൈനയുടേയും ഉപഭോക്താവാണ്. അതിനാൽ ഒടുവിൽ അവരെല്ലാം ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം നമ്മളാണ് എല്ലായെപ്പോഴും ശരിയെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ നിർത്തണം. ബ്രിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് നിർത്തണം'' - ലുട്നിക് വിമർശിച്ചു.
"ബ്രിക്സിൽ അവർ റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള സ്വരമാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാകട്ടെ. ഒന്നുകിൽ ഡോളറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയെ പിന്തുണയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലയിൻ്റ്, അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്താവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 50% താരിഫ് നൽകേണ്ടിവരും. ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം'' എസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക് പരിഹസിച്ചു.