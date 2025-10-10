പാകിസ്ഥാന് പുതിയ മിസൈലുകളില്ല; റിപ്പോര്ട്ടുകള് തള്ളി അമേരിക്ക
പാകിസ്ഥാന് മീഡിയം-റേഞ്ച് എയർ-ടു-എയർ മിസൈലുകൾ നല്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ടുകളില് പ്രതികരിച്ച് അമേരിക്ക.
Published : October 10, 2025 at 10:15 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: പാകിസ്ഥാന് പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് മീഡിയം-റേഞ്ച് എയർ-ടു-എയർ മിസൈലുകൾ (AMRAAMs) അമേരിക്ക നല്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഭേദഗതി ചെയ്ത കരാർ പ്രകാരമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്ക് അമേരിക്ക മീഡിയം-റേഞ്ച് എയർ-ടു-എയർ മിസൈലുകൾ നല്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കന് യുദ്ധവകുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 30 പ്രസ്താവന ഇറക്കി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാനെ അമേരിക്ക പരിഗണിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ട്.
പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫും കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീറും സെപ്റ്റംബറിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു പുതിയ ആയുധ വിതരണ കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. വിഷയത്തില് കോണ്ഗ്രസ് ഉള്പ്പെടെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിനെ പരിഹസിച്ച് രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് എത്രവേഗമാണ് 'നയതന്ത്ര തിരിച്ചടികൾ' ഏൽക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേഷ് പരിഹസിച്ചത്.
മാധ്യമ വാര്ത്തകള് തെറ്റ്
എന്നാല് പ്രസ്തുത റിപ്പോര്ട്ട് തള്ളിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള് അമേരിക്ക. കരാര് പരിഷ്കരണം സുസ്ഥിരതയ്ക്കും സ്പെയർ പാർട്സ് പിന്തുണയ്ക്കും മാത്രമാണെന്നും പുതിയ ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുമാണ് അമേരിക്കന് എംബസി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി നിലവിലുള്ള വിദേശ സൈനിക വിൽപ്പന കരാറിലെ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ച് യുദ്ധവകുപ്പ് ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജവാര്ത്തയാണെന്നുമാണ് അമേരിക്കന് എംബസി പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
"തെറ്റായ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി, ഈ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട കരാർ പരിഷരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും പാകിസ്ഥാന് പുതിയ AMRAAM-കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതല്ല" - എംബസി വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിലവിലെ കഴിവുകളിലേക്കുള്ള അപ്ഗ്രേഡ് ഇതില് ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖ ദിനപ്പത്രമായ ഡോണ് ഉള്പ്പെടെയായിരുന്നു കരാര് ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള യുദ്ധവകുപ്പിൻ്റെ പ്രസ്താവന പുതിയ ആയുധ വില്പ്പനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയത്. ഇത് വ്യാപക ചര്ച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കന് എംബസി വിഷയത്തില് വ്യക്തത വരുത്തിയത്. അതേസമയം 2007-ൽ പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ അമേരിക്കന് നിര്മ്മിത എഫ്-16 എയര് ക്രാഫ്റ്റിനായി ഏകദേശം 700 AMRAAM-കൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. എയർ-ടു-എയർ മിസൈൽ സംവിധാനത്തിനുള്ള അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ഓർഡറായിരുന്നുവത്.