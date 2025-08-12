വാഷിങ്ടണ്: അധിക തീരുവ ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനയ്ക്ക് 90 ദിവസത്തെ സാവകാശം അനുവദിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവില് താന് ഒപ്പുവച്ചതായി ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ട്രംപ് അറിയിച്ചു. കരാറിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഘടകങ്ങളും അതേപടി തുടരുമെന്നും ഇതില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിന് പിന്നാലെ യുഎസ് ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയ അധിക തീരുവയും താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കിയതായി ചൈനയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവയിലൂടെയാണ് ചൈനയുടെ പ്രതികരണം.
വ്യാപര യുദ്ധം വഴിത്തിരിവില്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള അപകടകരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് അയവ് വരുത്തുന്നതാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പുതിയ വ്യാപര കരാര് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:01 ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ട്രംപ് ഭരണ കൂടത്തിന്റെ നടപടി. കാര്യങ്ങള് സാവകാശത്തില് എത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കില് ചൈനീസ് ഇറക്കുമതിയുടെ തീരുവ ഇതിനകം തന്നെയുള്ള ഉയർന്ന 30% ൽ നിന്ന് യുഎസിന് വീണ്ടും വർധിപ്പിക്കാമായിരുന്നു.
ചൈനയിലേക്കുള്ള യുഎസ് കയറ്റുമതിയിൽ നികുതികൾ വര്ധിപ്പിക്കുന്നതുള്പ്പെടെയുള്ള പ്രതികാര നടപടികളിലൂടെ ചൈനയും പ്രതികരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. നിലവിലെ ഈ സാവകാശം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും തീരുവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതല് സമയം നൽകുന്നതാണ്.
ഒരുപക്ഷേ ഈ വർഷം അവസാനം ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു ഉച്ചകോടിക്ക് തന്നെ നിലവിലെ തീരുമാനങ്ങള് വഴിയൊരുക്കിയേക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.
സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുഎസ് കമ്പനികള്
ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചൈനയുമായി ബിസിനിസ് ചെയ്യുന്ന യുഎസ് കമ്പനികൾ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ബിസിനസുകൾ ചൈനയിൽ അവരുടെ വിപണി പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാര കരാർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ രണ്ട് സർക്കാരുകൾക്കും സമയം നൽകുന്നതിന് ഈ സംഭവവികാസം നിർണായകമാണെന്ന് യുഎസ്-ചൈന ബിസിനസ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് സീൻ സ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ കമ്പനികൾക്ക് ചൈനയിൽ അവരുടെ വിപണി പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഈ തീരുമാനം ഇടത്തരം, ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അവര്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. യുഎസ് തീരുവ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ചൈനയുടെ പ്രതികാര നടപടികൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന ഒരു ഫെന്റനൈൽ കരാർ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് യുഎസ് കാർഷിക, ഊർജ കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആഗോള വ്യാപാര വ്യവസ്ഥയെ തകര്ത്ത നടപടി
മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങള്ക്കും രണ്ടക്ക നികുതി ഏര്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ട്രംപിന്റെ നടപടി ആഗോള വ്യാപാര വ്യവസ്ഥയെ തകര്ക്കുന്നതിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത്. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീഷണിയ്ക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയവര് ഇതിനകം തന്നെ യുഎസുമായി വ്യാപാര കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ മോശമായ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ ഒരിക്കൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവിധമുള്ള ഉയര്ന്ന തീരുവയായ 15 ശതമാനമാണ് ഇവര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
