ഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ ബന്ധം വളരുമോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ അമേരിക്ക; മോദിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ട്രംപ് - US INDIA TENSION

റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, യുക്രെയ്‌നിനെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ധനം നൽകുന്നുവെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.

Modi and Trump (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 5:18 PM IST

വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാകുന്നു. യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധത്തിൽ മോദിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയതോടെ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഇന്ത്യ റഷ്യയോട് കൂടുതല്‍ അടുത്തതും, ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ യുഎസ് ഭരണകൂടം 50 ശതമാനം താരിഫ് ചുമത്തിയതും ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക നയതന്ത്ര ബന്ധത്തില്‍ വലിയ വിള്ളലുകള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ച് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഇപ്പോള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് വഴി യുക്രെയ്‌നെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിന് ഇന്ത്യ സഹായം നല്‍കുകയാണെന്നന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. "ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നു, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കൂടിക്കാഴ്‌ച, പൊതുവായ മേഖലകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും റഷ്യയിലെ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ യുക്രെയ്‌നിനെതിരായ മാരക ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ധനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധത്തെ "മോദിയുടെ യുദ്ധം" എന്ന് ട്രംപിൻ്റെ വ്യാപാര ഉപദേഷ്‌ടാവ് പീറ്റർ നവാരോ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്‌ച ബ്ലൂംബെർഗ് ടിവി അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

ഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ ബന്ധം വളരുമോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ അമേരിക്ക

ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ഇന്ത്യ റഷ്യയ്‌ക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ 1990 മുതൽ യുഎസ് നേതാക്കൾ ചൈനയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ താരിഫ് യുദ്ധങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ-ചൈന-റഷ്യ ബന്ധം വളരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അമേരിക്ക.

അതേസമയം, റഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ കർശന ഉപരോധങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് ചൈന വിട്ടുനിന്നു. "ചർച്ചകളിലൂടെയുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനായി താൻ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു" എന്ന് ബ്രൂക്കിങ്‌സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ തൻവി മദൻ പറഞ്ഞു. റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്‌ത് പരിഹാരം കാണണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം.

ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയുമായി അമേരിക്ക ശക്തമായ നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിഭജിത കശ്‌മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന മുതല്‍ ഈ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വരുത്തി. പിന്നീട് ഉണ്ടായ ഇന്ത്യ-പാക് സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ താനിടപ്പെട്ടെന്നുമുള്ള ട്രംപിൻ്റെ അവകാശ വാദങ്ങളെ ഇന്ത്യ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാകുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവിയുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതും ഇന്ത്യയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ചൈനയ്ക്ക് അവസരം

ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരമാണെന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രൈസിസ് ഗ്രൂപ്പിലെ വിദഗ്‌ധൻ വില്യം യാങ് പറഞ്ഞു. "മോദിയുടെ യാത്ര, ഇന്ത്യയ്ക്കും യുഎസിനും ഇടയിൽ ഒരു വിള്ളൽ വീഴ്ത്തും, ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനുള്ള ഈ അവസരം ചൈന നഷ്‌ടപ്പെടുത്തില്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി തർക്കം ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യയ്‌ക്കും ചൈനയ്‌ക്കുമിടയില്‍ നിരവധി നയതന്ത്ര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

