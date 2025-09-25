ETV Bharat / international

'ലോകത്തെ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് എണ്ണ വാങ്ങാം, റഷ്യ ഒഴികെ': ഇന്ത്യയോട് യുഎസ് എനർജി സെക്രട്ടറി

റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ പുനപരിശോധിക്കണമെന്ന് യുഎസ് എനർജി സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റ്.

United States Energy Secretary Chris Wright (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 10:25 AM IST

ന്യൂയോർക്ക് : റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ പുനപരിശോധിക്കണമെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എനർജി സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റ്. ഇന്ത്യയെ ശിക്ഷിക്കാൻ അമേരിക്ക ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നും യുക്രെയ്‌നില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നും ക്രിസ് റൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂയോർക്ക് ഫോറിൻ പ്രസ് സെന്‍ററിൽ മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ലോകത്ത് എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് റഷ്യയില്‍ നിന്ന് തന്നെ എണ്ണ വാങ്ങണമെന്നില്ല. വിലക്കുറവുള്ളതിനാലാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത്. ആരും റഷ്യയുടെ എണ്ണ വാങ്ങുന്നില്ല, അതിനാല്‍ അവർ അത് വിലകുറച്ച് വില്‍ക്കുന്നു. വിലക്കുറവില്‍ ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ആഴ്‌ചതോറും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് പണം നല്‍കുകയാണ്.' -ക്രിസ് റൈറ്റ് പറഞ്ഞു.

'റഷ്യൻ എണ്ണ ഒഴികെ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ വാങ്ങാം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. അമേരിക്കയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ എണ്ണയുണ്ട്, മറ്റെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇന്ത്യയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.' -ക്രിസ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിനെ കണ്ടതായും ഭാവിയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിനെ കണ്ടു, നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവി പാതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. യുക്രെയ്‌നില്‍ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ റഷ്യ ശ്രമിക്കുമെന്നത് അല്‍പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു,' -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതിലുപരി മറ്റൊന്നും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സംഘർഷത്തിന്‍റെ ഒരു ഉറവിടം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഊർജ, വ്യാപാര സഹകരണത്തിലാണ് അമേരിക്ക. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയുണ്ട്, പക്ഷേ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി സമ്മർദം ചെലുത്താൻ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.' -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2025 ഓഗസ്റ്റിൽ ആണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയത്. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ തുടരുന്നതിനാൽ മൊത്തം താരിഫ് ഭാരം 50 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. അന്യായവും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതും യുക്തിരഹിതവും ആണെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം.

Also Read: ''അമേരിക്കയുമായി യാതൊരു ചർച്ചയുമില്ല, ഇതാണ് അവസാനഘട്ട വാക്ക്'', ആണവ പദ്ധതിയുമായി ഇറാൻ മുന്നോട്ട്

