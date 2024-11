ETV Bharat / international

ലെബനനിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ യുഎൻ സമാധാനപാലകർക്ക് പരിക്ക്

Civil defense workers and paramedics stand next to a charred car in an Israeli airstrike at the entrance of the southern port city of Sidon, Lebanon ( AP )