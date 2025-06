ETV Bharat / international

അഹമ്മദാബാദ് വിമാന അപകടം; അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ മേധാവിയും ലോക നേതാക്കളും - AHMEDABAD AIR INDIA PLANE CRASH

Inside view of a canteen building where the tail of the airplane stuck at the site of an airplane that crashed in India's northwestern city of Ahmedabad ( ETV Bharat )