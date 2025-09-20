"ഇസ്രയേലിൻ്റെ അധിനിവേശ നടപടികളെ ലോകം ഭയപ്പെടരുത്"- യുഎൻ മേധാവി, ആഹ്വാനം വംശഹത്യ പരാമര്ശത്തിന് പിന്നാലെ
ഇസ്രയേൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നടത്തിയ അധിനിവേശ നടപടികളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടറസ്. കാലാവസ്ഥ നടപടികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
Published : September 20, 2025 at 12:17 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: പലസ്തീൻ അധീനതയിലുള്ള വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ അധിനിവേശ നടപടികളെ ലോകം ഭയപ്പെടരുതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടറസ്. ഗാസയിൽ പലസ്തീനികൾക്കെതിരെ ഇസ്രയേൽ വംശഹത്യ നടത്തിയെന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ്റെ പരാമർശത്തിന് ശേഷമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.
ഇസ്രയേലിൻ്റെ കടുത്ത എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും, 10 രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉന്നതതല വാരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഗുട്ടറസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 140ലധികം രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉന്നതതല യോഗം മാൻഹട്ടനിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം യോഗം നീണ്ടു നിൽക്കും. പലസ്തീനികളുടെ ഭാവിയും ഗാസയിലെ യുദ്ധവുമായിരിക്കും ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയം.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ യോഗത്തിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകാര പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതികാര നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗുട്ടറസ് പറഞ്ഞു.
"നമ്മൾ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും,കുറഞ്ഞത് ഇവ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും ഇതിനെതിരെ ഇവരെ അണിനിരത്താനും അവസരമുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗാസ നഗരത്തിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണം ഭയാനകമാണെന്നും ഗുട്ടറസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "സെക്രട്ടറി ജനറൽ കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയാണ് ഇത്, പലസ്തീൻ ജനതയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനാവില്ല - ക്ഷാമം, ഫലപ്രദമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അഭാവം, വലിയ കേന്ദ്രീകൃത പ്രദേശങ്ങളിൽ മതിയായ പാർപ്പിടങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാഷ്ട്ര പദവിക്കായുള്ള നീക്കത്തിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ പങ്കുചേർന്നതിനെത്തുടർന്ന്, "പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം കുഴിച്ചുമൂടുക" എന്ന് ഇസ്രയേൽ ധനമന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഉറച്ച സഖ്യകക്ഷിയായ അമേരിക്ക, പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന, ഗാസയിലെ യുദ്ധത്തെ വിമർശിക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
കാലാവസ്ഥാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു
ആഗോള താപനം തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാലാവസ്ഥാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്ത് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗുട്ടറസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അജണ്ടയിലുണ്ടാകും, എന്നാൽ അവ പരാജയപ്പെടുകയാണെന്ന് ഗുട്ടറസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ 2035ലെ കാലാവസ്ഥാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നാഷണൽ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് (എൻഡിസി) എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കങ്ങളും വ്യാപാര മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പ്രവർത്തനത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കി. COP30 ന് മുമ്പുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകരാനുള്ള അവസരമാകും ഇത് എന്നാണ് യുഎൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്ന കാലാവസ്ഥാ താപനം നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലാവുകയാണെന്നും ഗുട്ടറസ് പറഞ്ഞു. 1.5 ഡിഗ്രി (സെൽഷ്യസ്) താപനിലയുമായി പൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, മുഴുവൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന, മുഴുവൻ ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളല് നിയന്ത്രണ കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളുമായി രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ചൂട് വര്ദ്ധിക്കല് 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പരിധി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഹരിത ഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളല് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ബ്രസീലിൽ നടക്കുന്ന COP30 കാലാവസ്ഥാ യോഗത്തിന് രണ്ട് മാസം മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. ഡസൻ കണക്കിന് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മന്ദഗതിയിലാണ് - പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥാ നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാവിയുടെ നിർണായക ശക്തികളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ചൈനയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും.
മനുഷ്യനിർമിത ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസും യുദ്ധങ്ങളും കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായി. വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി ആഗോളതാപനം പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ പദ്ധതികൾ ആത്യന്തികമായി പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് ഗുട്ടറസ് വ്യക്തമാക്കി.
"പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട കാര്യമല്ല. രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്തുക എന്നത് നിശ്ചയമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്." വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുള്ള 1850-1900 കാലഘട്ടവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആഗോളതാപനം 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് 2015 ലെ പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം.
എന്നാൽ ഈ ദശകം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആഗോളതാപനം ഈ പരിധി കടക്കുമെന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും സമ്മതിക്കുന്നു,കാരണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ എണ്ണ, വാതകം, കൽക്കരി എന്നിവ കത്തിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. യൂറോപ്യൻ ഒബ്സർവേറ്ററിയായ കോപ്പർനിക്കസിൽ നിന്നുള്ള നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ന് കാലാവസ്ഥ ശരാശരി 1.4 സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതലാണ്.
