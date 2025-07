ETV Bharat / international

ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് റഷ്യ തൊടുത്തത് 728 ഷാഹെദ്, ഡെക്കോയ് ഡ്രോണുകൾ; ലുട്‌സ്‌ക് നഗരം 'വലിയ വില'കൊടുത്തെന്ന് യുക്രെയ്ൻ - RUSSIAS DRONE ATTACK IN UKRAINE

In this photo provided by the Ukrainian Emergency Service, firefighters put out the fire following a Russian attack in Kyiv region ( AP )