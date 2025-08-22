വാഷിങ്ടണ്: സമാധാന ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ റഷ്യയെ തിരിച്ചടിക്കാന് യുക്രെയ്ന് അനുവാദം നല്കുമെന്ന് സൂചന നല്കി അമേരിക്കന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. "ഒരു അധിനിവേശ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാതെ ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കുക അസാധ്യമല്ലെങ്കിലും വളരെ അസാധ്യമാണ്". ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം റഷ്യയെ തിരിച്ചടിക്കാന് യുക്രെയ്നെ അനുവദിക്കാത്ത ജോ ബൈഡനെ ട്രംപ് വിമര്ശിക്കുകയും ചെയ്തു. "ഒരു അധിനിവേശ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാതെ ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമല്ലെങ്കിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മികച്ച പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഒരു ടീമിന് ആക്രമണം നടത്താന് കഴിയാത്തത് പോലെയാണിത്. വിജയിക്കാന് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല.
യുക്രെയ്നിൻ്റെയും റഷ്യയുടെയും കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. തീര്ത്തും വക്ര ബുദ്ധിയുള്ള ജോ ബൈഡൻ യുക്രെയ്നിനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല പ്രതിരോധിക്കാൻ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ഇപ്പോള് അത് എങ്ങനെ ഫലിച്ചു? എന്തായാലും, ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു യുദ്ധമാണിത് - സാധ്യതയില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന രസകരമായ സമയങ്ങൾ!!!". ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള അലാസ്കയിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് റഷ്യ യുക്രെയ്നെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ ആക്രമണങ്ങളിലും ഷെല്ലാക്രമണത്തിലും ഒമ്പത് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുക്രെയ്ൻ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചിരുന്നു.
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളോഡിമർ സെലെൻസ്കി വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചതിനാൽ അലാസ്കയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച വെടിനിർത്തലിന് ശക്തമായ അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും ഭാവിയില് പുടിൻ, സെലെൻസ്കി എന്നിവരുമായി ഒരു ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ട്രംപ് നിര്ദേശിച്ചു. യുക്രെയ്നിന് സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ നൽകുന്നതിൽ യുഎസ് പങ്കാളിയാകുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
യുക്രെയ്നിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ നല്കുമെന്ന് യുഎസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇതിൽ യുഎസ് സൈനികരെ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല് സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി യുഎസ് യുക്രെയ്നിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത ചൊവ്വാഴ്ച യുഎസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
"യുക്രെയ്നിൽ യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തില്ലെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഏകോപനത്തിൽ സഹായിക്കാനും സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ നൽകാനും തീർച്ചയായും കഴിയും. ശാശ്വത സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ നിർണായകമാണെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. യൂറോപ്പിലെ നമ്മുടെ സഖ്യത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും യുക്രെയ്നുമായും റഷ്യയുമായും ഈ വിഷയങ്ങൾ സഹകരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുടരാനും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ സംഘത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്" ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു.
എന്നാല് യുഎസ് ഒരു സുരക്ഷാ ഓപ്ഷനായി ചോദിച്ചപ്പോള് അത് ഒരു സാധ്യതയാണെന്ന് ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നുള്ള സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ശാശ്വത സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും സ്വീകാര്യമായ സുരക്ഷാ ഗ്യാരണ്ടികൾക്കായുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് തൻ്റെ ടീമിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായി ലീവിറ്റ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
