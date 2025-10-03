'ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ നടന്നത് ഭീകരാക്രമണം'; അക്രമി സിറിയൻ വംശജനെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ്
യുകെയിലെ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ നടന്നത് ഭീകരാക്രമണമെന്ന് പൊലീസ്. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിയുടെ ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.
Published : October 3, 2025 at 1:39 PM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: യുകെയിലെ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ഭീകരാക്രമണമെന്ന് പൊലീസ്. ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 2) നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാല് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിയെ പൊലീസ് വെടിവച്ച് കൊന്നിരുന്നു. പ്രതിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
സിനഗോഗിന് മുമ്പിലെ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേയ്ക്ക് പ്രതി കാർ ഓടിച്ച് കയറ്റുകയും പിന്നാലെ അവരെ കുത്തികൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ ആളുകള് തടയുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു സംഭവമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.
അക്രമിയെ പൊലീസ് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുക ആയിരുന്നുവെന്നും പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇയാളുടെ ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും നടന്നത് ഭീകരാക്രമണം തന്നെയാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അക്രമി സിറിയൻ വംശജൻ
സിറിയൻ വംശജനും ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനുമായ ജിഹാദ് അൽ-ഷാമിയാണ് (35) ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത്. 2006ലാണ് ഇയാള്ക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകള് നടന്നുവരികയാണ്. അതേസമയം, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 30 വയസുള്ള രണ്ട് പുരുഷന്മാരും 60 വയസുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും ഉണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഞെട്ടൽ മാറാതെ ജനം
ജൂത മത വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ ദിനമായ യോം കിപ്പൂർ ആചരണത്തിനിടയിലാണ് ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. മാഞ്ചസ്റ്ററിന് പുറത്തുള്ള ഹീറ്റൺ പാർക്ക് ഹീബ്രു കോൺഗ്രിഗേഷൻ സിനഗോഗിൽ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടുപേരും ജൂതന്മാരാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വെറും ഏഴ് മിനിറ്റിൽ തന്നെ സംഭവ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പൊലീസ് എത്തുകയും പ്രതിയെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, രാവിലെ 9:30 ഓടെയാണ് ആക്രമം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
അപലപിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ചാൾസ് മൂന്നാമനും
മതത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും യുകെയിൽ ഉടനീളമുള്ള സിനഗോഗുകളിൽ കൂടുതൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർദേശിച്ചതായും സ്റ്റാർമർ അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിനും മറ്റും ചാൾസ് മൂന്നാമൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂത സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നുവെന്നും ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ താനും രാജ്ഞി കാമിലയും ഞെട്ടിയെന്നും ചാൾസ് മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു
യുകെയിലെ ജൂത സമൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ദുഃഖിതനാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുമെന്നും ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ശക്തിക്കും ഐക്യത്തിനും മാത്രമേ ഭീകരാക്രമണത്തെ തടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുളളൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബ്രിട്ടീഷ് ജൂതന്മാർക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 23 ഒക്ടോബർ 7-ന് ഹമാസ് നടത്തിയ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ സൈനിക നീക്കത്തിന് ശേഷം യുകെയിൽ സെമിറ്റിക് വിരുദ്ധ സംഭവങ്ങൾ കൂടി.
വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 1,500-ലധികം സംഭവങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആറ് മാസത്തിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണിത്. ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, പൊലീസ് "പ്ലേറ്റോ" പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും.
