By PTI Published : 23 hours ago

ലണ്ടന്‍: രാജ്യം പോളിങ് ബൂത്തിലെത്താന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം അവശേഷിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനകിന്‍റെ ഭാവി ആശങ്കയില്‍. നാല് കോടി 65 ലക്ഷം യോഗ്യരായ വോട്ടര്‍മാരാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. 650 മണ്ഡലങ്ങളിലായിനടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ഫസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് സംവിധാനത്തില്‍ 326 വോട്ടുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി വരിക. 14 വർഷത്തെ ഭരണത്തില്‍ ജനവികാരം ടോറികൾക്കെതിരാണ്. ആറാഴ്‌ചത്തെ പ്രചാരണത്തിലുടനീളം 61കാരനായ കെയർ സ്റ്റാർമരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലേബർ പാർട്ടിയെക്കാൾ വളരെ പിന്നിലാണ് 44കാരനായ സുനക്ക്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന സുനക് ഇപ്പോള്‍ സ്റ്റാര്‍മര്‍ക്കെതിരെ നികുതിയുടെ പേരില്‍ വോട്ട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്. നികുതി വർധിപ്പിക്കുന്ന ലേബറിനും സ്റ്റാർമറിനും ഒരു 'സൂപ്പർ ഭൂരിപക്ഷം' നൽകരുതെന്ന് വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ് സുനക്. വ്യത്യസ്‌ത പ്രചാരണ സന്ദേശങ്ങളുമായി ഇരു നേതാക്കളും തങ്ങളുടെ പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം 40,000 പോളിങ് ബൂത്തുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതല്‍ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും. ഈ വർഷം മുതൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു, കോമൺവെൽത്ത് പൗരന്മാരായി ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ യുകെയിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മുതിർന്ന വോട്ടർമാർക്കും ഇത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 10 മണിക്ക് ബൂത്തുകൾ ഔദ്യോഗികമായി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ അന്തിമ അഭിപ്രായ സര്‍വേ ഫലങ്ങള്‍ പുറത്ത് വരും. പ്രാദേശിക സമയം അർധരാത്രിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് ആദ്യ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാല്‍ വോട്ടെണ്ണൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു. നിലവിലെ കൺസർവേറ്റീവുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ചിരുന്നു. നികുതി വര്‍ധന തടയാനുള്ള ഏക മാർഗം നാളെ കൺസർവേറ്റീവിന് വോട്ടുചെയ്യുക എന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രചാരണത്തിന്‍റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ പിന്തുണ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച സുനക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ടോറി വിജയത്തിന് ശേഷം പരക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച തോൽവിയുടെ വിടവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത വോട്ടർമാരെ സ്വാധിനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ നേതാവിന്‍റെയും സംഘത്തിന്‍റെയും തന്ത്രം. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയർ നയിക്കുന്ന ലേബർ പാർട്ടി 1997-ൽ 179 സീറ്റുകൾ നേടി വിജയിച്ചതിന് കീഴിൽ ലേബർ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ, ടോറി വോട്ടർമാരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനുള്ള ഭയ തന്ത്രമായാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 'വോട്ടെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്ര ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ യാഥാർഥ്യത്തിനും നിരാശയ്ക്കും ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുല്ല ബ്രാവർമാനെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി. സുനക് ടെലിഗ്രാഫിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ലണ്ടനിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സ്റ്റാർമറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലേബർ പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നൽകുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഋഷി എന്നോട് വന്ന് സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായും എനിക്ക് മറുത്ത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്, കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു," ജോൺസൺ ടോറി ജനക്കൂട്ടത്തോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അണികൾക്കിടയിലും സ്വന്തക്കാർക്കിടയിലും ഏത് അലംഭാവത്തിനെതിരെയും പോരാടാനുള്ള മുൻകൂർ നിഗമനമെന്ന നിലയിൽ, ഈ വിജയത്തിന്‍റെ സന്ദേശം മറികടക്കാൻ ലേബർ പാർട്ടിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. 2019 ഡിസംബറിൽ നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 67 ശതമാനമായി നിന്നിരുന്ന ജോൺസൺ ബ്രെക്‌സിറ്റ് ചെയ്‌തതിന്‍റെ സന്ദേശത്തിൽ ഉറച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോൾ, അഭിപ്രായ സർവേകൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, നിലവിലെ ടോറികൾ 53-നും 150-നും ഇടയിൽ സീറ്റുകൾ നേടും. 2019ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് പാര്‍ട്ടിക്ക് 365 സീറ്റുകള്‍ നേടി അധികാരത്തിലേറാനായി. അതേസമയം ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് 202 സീറ്റുകളേ നേടാനായുള്ളൂ.