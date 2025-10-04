ETV Bharat / international

യുഎഇയിൽ റമദാൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ; ഔദ്യോഗിക തീയതി പുറത്ത് വിട്ട് എമിറേറ്റ്സ് ആസ്ട്രോണമി സൊസൈറ്റി

ആകാശത്ത് ചന്ദ്രക്കല ദ്യശ്യമായതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ തിയതി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Representational Image (Getty image)
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇസ്‌ലാം മത വിശ്വാസികള്‍ പുണ്യമാസമായ റമദാനിനെ വരവേല്‍ക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. യുഎഇയിൽ 2026 ഫെബ്രുവരി 19 വ്യാഴാഴ്‌ചയാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് ആസ്ട്രോണമി സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചു. ആകാശത്ത് ചന്ദ്രക്കല ദൃശ്യമായതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ തീയതി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

അറബിക് കലണ്ടര്‍ പ്രകാരം റമദാൻ അല്ലെങ്കില്‍ റമളാൻ എന്ന മാസത്തില്‍ വ്രതം എടുക്കുന്നതിനാണ് ഇസ്‌ലാം മത വിശ്വാസികള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്. ആത്മീയത വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ചെയ്‌തു പോയ പാപങ്ങള്‍ കഴുകിക്കളയാനും വിശ്വാസികള്‍ ഈ പ്രത്യേക മാസത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കൂടാതെ സത്‌കര്‍മങ്ങളിലും മറ്റും ഏൽപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

റമദാൻ 2026 ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോൾ?

എമിറേറ്റ്സ് ആസ്ട്രോണമി സൊസൈറ്റി കണക്ക് പ്രകാരം സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മിക്ക അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും റമദാൻ വ്രതം 2026 ഫെബ്രുവരി 19 ന് ആരംഭിക്കും. അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി 17 ചൊവ്വാഴ്‌ച യുഎഇ സമയം വൈകുന്നേരം 4:01ന് ചന്ദ്രക്കല കാണുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ സൂര്യാസ്‌തമയത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചന്ദ്രൻ അസ്‌തമിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ നോമ്പ് 19 വ്യാഴാഴ്‌ച തുടങ്ങുന്നത്.

നോമ്പ് സമയം ഇങ്ങനെ

അബുദാബിയിൽ റമദാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഉപവാസം ഏകദേശം 12 മണിക്കൂർ 46 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മാസാവസാനത്തോടെ, പകലുകളുടെ ദൈർഘ്യം നീളുകയും തുടർന്ന് ഉപവാസ സമയം ഏകദേശം 13 മണിക്കൂർ 25 മിനിറ്റായി മാറുകയും ചെയ്യും. ചുരിക്കി പറഞ്ഞാൽ പകൽ സമയം 11 മണിക്കൂർ 32 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് 12 മണിക്കൂർ 12 മിനിറ്റായി വർധിക്കും.

പ്രാർഥനയുടെ പുണ്യമാസം

അറബി മാസങ്ങളില്‍ ഒന്‍പതാമത്തെ മാസമാണ് റമദാന്‍. വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അവതരിച്ച മാസമാണിതെന്നാണ് ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസം. പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമാണ് വിശ്വാസികള്‍ക്ക് റമദാന്‍. സാധാരണ നാളുകളേക്കാള്‍ നന്മകള്‍ക്ക് എഴുപതിരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മാസമാണിതെന്നാണ് ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസം.

ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരം വിശ്വാസികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അനുഷ്‌ഠിക്കേണ്ട കര്‍മമാണ് വ്രതം. പ്രഭാതം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതല്‍ സൂര്യാസ്‌തമയം വരെ അന്ന പാനീയങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച്, എല്ലാ തിന്മകളില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കലാണ് റമദാന്‍ വ്രതത്തിന്‍റെ കാതല്‍. മുപ്പത് ദിവസമാണ് റമദാന്‍. വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു മാസം നോമ്പെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളില്‍ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും രോഗങ്ങളിലും കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസം.

