ETV Bharat / international

'അഗ്നിപർവതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതുപോലെ'; ടൈഫൂൺ റഗസയിൽ തായ്‌വാനിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം, 17 മരണം

കനത്ത മഴയിൽ തടാകം കരകവിഞ്ഞതാണ് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതം വർധിപ്പിച്ചത്. ടൈഫൂൺ കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിച്ച് ചൈനയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Taiwan typhoon weather toll
Typhoon Ragasa Devastates Taiwan and Southern China (AFP)
author img

By AFP

Published : September 24, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തായ്‌പേയ് സിറ്റി: തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ച ടൈഫൂൺ റഗസയെത്തുടർന്ന് കിഴക്കൻ തായ്‌വാനിൽ 17 പേർ മരിക്കുകയും 120 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. ഹുവാലിയൻ കൗണ്ടിയിലെ തടാകം കരകവിഞ്ഞത് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതം വർധിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടർന്ന് രൂപപ്പെട്ട തടാകമാണ് അപകടം വരുത്തിയത്.

കനത്ത മഴയിൽ രൂപംകൊണ്ട ഈ തടാകം തിങ്കളാഴ്ച പൊട്ടിയൊഴുകിയപ്പോൾ, ഇതിലൂടെയുണ്ടായ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒരു പാലം ഒലിച്ചുപോവുകയും ചെളിയും മണ്ണും നിറഞ്ഞ വെള്ളം ഹുവാലിയനിലെ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് കുത്തിയൊലിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. "ഒരു അഗ്നിപർവതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു അത്, ചെളി നിറഞ്ഞ വെള്ളം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തി" എന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഹ്സു ചെങ്-ഹ്സ്യുങ് ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു.

ടൈഫൂൺ റഗസ കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിച്ച് തെക്കൻ ചൈനയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്‌ഡോങ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 370,000 ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ ഗ്വാങ്‌ഡോങ് പ്രവിശ്യയിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട അളവിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ലിയു ഷിഹ്-ഫാങ് അറിയിച്ചു.

'റഗസ' എന്ന പേര് ഫിലിപ്പീൻസ് നൽകിയതാണ്. ടാഗാലോഗ് ഭാഷയിൽ "വേഗത്തിലുള്ള ചലനം" എന്നാണ് ഈ വാക്കിന് അർഥം. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 'ഹഗിബിസ്' എന്ന പേര് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും അതിനു പകരം 'റഗസ' എന്ന പേര് ചേർക്കുകയുമായിരുന്നു. ദുരന്തബാധിതർക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് പ്രീമിയർ ചോ ജുങ്-തായ് പറഞ്ഞു.

ദുരന്തമുണ്ടായിട്ടും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകാൻ വൈകിയതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ടൈഫൂൺ റഗസയെത്തുടർന്ന് തായ്‌വാനിൽ ഏകദേശം 8,400 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 3,285 പേരെ തടാകത്തിനു സമീപത്തുനിന്നാണ് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. ഹോങ്കോങ്ങിലും മക്കാവുയിലും ടൈഫൂൺ റഗസ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി.

ഹോങ്കോങ്ങിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മൂന്നു മീറ്ററിലധികം ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതായി ഹോങ്കോങ് ഒബ്സർവേറ്ററി അറിയിച്ചു. അതിനാൽ, അതിവേഗ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കുകയും വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. ഹോങ്കോങ്ങിൽ 50 താത്കാലിക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. ഇവിടെ 760ൽ അധികം ആളുകൾ അഭയം തേടി. കടൽ കാണാൻ പോയ അഞ്ചുവയസുകാരനും അമ്മയും കടലിലേക്ക് വീണു.

അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ചാടിയ അച്ഛനും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. മൂന്നുപേരെയും ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മക്കാവുവിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. ചൈനയിലെ ഗുവാങ്‌ഡോങ് പ്രവിശ്യയിലെ പത്തോളം നഗരങ്ങളിൽ കടകളും സ്കൂളുകളും അടച്ചിട്ടത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിച്ചു. ഫിലിപ്പീൻസിലും റഗസ ദുരന്തം വിതച്ചു, ഇവിടെ രണ്ടുപേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ടൈഫൂൺ റഗസ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഫിലിപ്പീൻസ്, തായ്‌വാൻ, ചൈന, വിയറ്റ്നാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തിയും തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടായതായി വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അപകട സൂചനയായ ടൈഫൂൺ സിഗ്നൽ പത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

തുടർന്ന് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും അടച്ചിടാൻ അധികൃതർ നിർദേശം നൽകി. ദുരന്തബാധിതർക്കായി സർക്കാർ ഒരുക്കിയ 49 താത്കാലിക ഷെൽട്ടറുകളിൽ 727 പേർ അഭയം തേടി.

Also Read:- 'റഷ്യ വെറും കടലാസു പുലി'; നിലപാടിൽ മലക്കംമറിഞ്ഞ് ട്രംപ്, നഷ്‌ടമായ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ യുക്രെയ്ൻ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് ആഹ്വാനം

For All Latest Updates

TAGGED:

TAIWANTYPHOONWEATHERTOLLTYPHOON RAGASA DISASTER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.