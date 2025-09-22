ഫിലിപ്പീൻസിൽ നാശം വിതച്ച് കനത്ത മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും, ആയിരകണക്കിന് പേർ സ്കൂളുകളിൽ ആഭയം തേടി
പേമാരിയും കൊടുങ്കാറ്റും കാരണം പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് ജനത. രാവിലെ11:00 മണി വരെ, മണിക്കൂറിൽ 215 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Published : September 22, 2025 at 2:52 PM IST
മനില: ഫിലിപ്പീൻസിൽ ആശങ്ക വിതച്ച് കനത്ത മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും. രാജ്യത്തെ വടക്കൻ മേഖലയിലാണ് പേമാരിയും കൊടുങ്കാറ്റും സംഭവിച്ചത്. പതിനായിരത്തിലധികം പേരെ സ്കൂളുകളിലും മറ്റു ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മാറ്റി പാര്പ്പിച്ചു.
ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉച്ചയോടെ ഫിലിപ്പീൻസിലെ ബാബുയാൻ ദ്വീപുകളുടെ കരയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തായ്വാനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 740 കിലോമീറ്റർ (460 മൈൽ) തെക്ക് മാറിയാണ് ജനവാസം കുറഞ്ഞ ഈ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒഴിപ്പിക്കലുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.
രാവിലെ11:00 മണി (0300 GMT) വരെ, മണിക്കൂറിൽ 215 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ബാബുയാൻ ദ്വീപുകളുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേയ്ക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ 265 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശിയതായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മനില മേഖലയിലെ സ്കൂളുകളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും അടച്ചു. 29 ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രവിശ്യകളും അടച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ആവശ്യസമയങ്ങളിൽ സഹായം നൽകാൻ സജ്ജരാണെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥ നേരിടാൻ തൻ്റെ സംഘം സജ്ജമാണെന്ന് കഗായൻ ദുരന്ത നിവാരണ മേധാവി റൂലി റാപ്സിങ് പറഞ്ഞു.തായ്വാനിൽ, കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് "അതിശക്ത പേമാരിക്ക്" സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പ്രധാന ദ്വീപായ ലുസോണിൻ്റെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ "കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലിനും" സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ദ്ധൻ ജോൺ ഗ്രെൻഡർ അൽമാരിയോ പറഞ്ഞു.
വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികളുടെ അഴിമതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ഫിലിപ്പീൻസുകാർ തെരുവിലിറങ്ങി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റാഗസയിൽ നിന്ന് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി ഉയർന്നത്. ഇവയുടെ നിർമ്മാണം മോശമായതോ പൂർത്തിയാകാത്തതോ ആണ് പ്രധാന കാരണം.
പസഫികിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏറ്റവും ബാധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഫിലിപ്പീൻസ്. ഈ ദ്വീപിൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 20 കൊടുങ്കാറ്റ് വീതം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, ഇത് ദുരന്തസാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ നിരന്തരമായി ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു.
"ശക്തമായ കാറ്റ് കാരണം ഞാൻ ഉണർന്നു. മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്തതുപോലെ കാറ്റ് ജനാലകളിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു" തിർസോ തുഗാഗോ പറഞ്ഞു. വടക്കൻ കഗായാൻ പ്രവിശ്യയിലെ തീരദേശ പട്ടണമായ അപാരിയിലെ താമസക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം.
"എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന തിരമാലകൾ കരയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു" അധ്യാപിക അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ആരം വളരെ വലുതാണ്, ഏകദേശം 320 കിലോമീറ്റർ. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ കേന്ദ്രം കുറച്ച് അകലെയാണെങ്കിലും, തായ്വാനിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥലത്തെ പിങ്ടങ്ങിനടുത്തുള്ള പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്ന് പ്രാദേശിക അഗ്നിശമന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജെയിംസ് വു പറഞ്ഞു."രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കൊയ്നു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സംഭവിച്ചത് പോലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നുവീഴുകയും മേൽക്കൂരകൾ പറന്നുയരുകയും ചെയ്ത ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഫലം കാരണം ലോകത്ത് ആഗോളതാപനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
