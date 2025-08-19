ETV Bharat / international

US President Donald Trump meet with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy in the Oval Office at the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington (AP)
By ANI

Published : August 19, 2025 at 8:09 AM IST

വാഷിങ്ടണ്‍: റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമര്‍ പുടിനെയും യുക്രെയ്‌ന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമര്‍ സെലന്‍സ്‌കിയെയും ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുത്തി റഷ്യന്‍ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങിയതായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. സമാധാന ശ്രമങ്ങള്‍ക്കുള്ള ട്രംപിന്‍റെ നടപടികള്‍ക്ക് സെലന്‍സ്‌കി നന്ദി അറിയിച്ചു.

അമേരിക്ക-റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ന്‍ ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിക്കാണ് ട്രംപിന്‍റെ ശ്രമം. സെലന്‍സ്‌കിയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കിട ഫോണില്‍ പുടിനുമായി ട്രംപ് ദീര്‍ഘനേരം സംസാരിച്ചു. യുക്രെയ്‌ന്‍ ചില വിട്ടുവീഴ്‌ചകള്‍ക്ക് തയാറാകണമെന്ന് ട്രംപ് നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുടിനും സെലന്‍സ്‌കിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ട്രംപ് സെലന്‍സ്‌കിയും യൂറോപ്യന്‍ നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തില്‍ കുറിച്ചു. നാല് വര്‍ഷമായി തുടരുന്ന യുദ്ധ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഈ ആദ്യ ചുവട് വയ്‌പ് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു

അതേസമയം ത്രികക്ഷി ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് പുടിന്‍റെ നിലപാട് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നും തമ്മില്‍ നേരിട്ട് ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ട്രംപ് നിര്‍ദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചതായി റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ടാസ് പുടിന്‍റെ വിദേശകാര്യ ഉപദേശകന്‍ യൂരി ഉഷകോവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. റഷ്യ നേരിട്ടുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയാറായില്ലെങ്കില്‍ എന്ത് വേണമെന്ന കാര്യം അമേരിക്കയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്‌ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് സെലന്‍സ്‌കി വ്യക്തമാക്കി.

യുക്രെയ്‌നുമായി നേരിട്ടുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് റഷ്യ തയാറാകാത്ത പക്ഷ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഉപരോധവം നികുതി വര്‍ദ്ധനകളുമടക്കമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ മാര്‍ റൂത്തെ പറഞ്ഞു.

റഷ്യ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറിലെത്തിയാല്‍ മാത്രമേ താനും പുടിനുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തൂ എന്നായിരുന്നു സെലന്‍സ്‌കിയുടെ മുന്‍ നിലപാട്. എന്നാല്‍ യുക്രെയ്‌ന്‍ വിട്ടുവീഴ്‌ചകള്‍ക്ക് തയാറാകുമ്പോള്‍ റഷ്യയും സമാന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സെലന്‍സ്‌കി പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഉപാധികളില്ലാതെ കൂടിക്കാഴ്‌ച്ക്ക് തയാറാണന്നും സെലന്‍സ്‌കി അറിയിച്ചു. ഏതായാലും ഇവിടെയുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വെടിനിര്‍ത്തല്‍ സംബന്ധിച്ചും പിടിച്ചെടുത്തു ഭൂമി വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ചര്‍ച്ചയില്‍ തീരുമാനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സെലന്‍സ്‌കി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അമേരിക്കയുടെയും നാറ്റോയുടെയും ഇടപെടലില്‍ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

യുക്രെയ്‌നുള്ള യൂറോപ്യന്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പുകെ താന്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സെലന്‍സ്‌കിയും ഫ്രാന്‍സ്, ബ്രിട്ടന്‍, ജര്‍മ്മനി, ഇറ്റലി, ഫിന്‍ലാന്‍ഡ്, യൂറോപ്യന്‍ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍, നാറ്റ മേധാവി തുടങ്ങിയവരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് പുറപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങും മുമ്പായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ ഈ പ്രസ്‌താവന.

യുക്രെയ്‌ന്‍റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകും വിധം അമേരിക്കന്‍സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ട്രംപ് പിന്‍മാറിയിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ നേതാക്കളുമായി ചേര്‍ന്ന് നാറ്റോ സമാന സുരക്ഷ സാന്നിധ്യമാകും. അവര്‍ക്ക് സുരക്ഷ ആവശ്യമു്ട്. അവര്‍ക്ക് അത് ശക്തമായി തോന്നേണ്ടതുമുണ്ട്. അതിന് തങ്ങള്‍ അവരെ സഹായിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷാ ഉറപ്പില്‍ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടല്‍ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സെലന്‍സ്‌കി പറയുന്നു. അമേരിക്ക ശരിയായ സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നത്. യുക്രെയ്‌നില്‍ നാറ്റോയുടെ സമാധാന സേന എത്താനുള്ള സാധ്യതകള്‍ റഷ്യന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം തള്ളി. ഇത്തരമൊരു നീക്കം സംഘര്‍ഷം വര്‍ദ്ധിക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ എന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് പ്രവചിക്കാനാകാത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയ വക്താവ് മരിയ സഖാറോവ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഓവല്‍ ഓഫീസില്‍ നടന്ന ട്രംപ്-സെലന്‍സ്‌കി കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമായിരുന്നു ഇക്കുറി നടന്നത്. ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് സെലന്‍സ്‌കി തന്‍റെ ഭാര്യ ഒലേന സെലെന്‍സ്‌കയുടെ ഒരു കത്ത് ട്രംപിന്‍റെ ഭാര്യ മെലാനിയയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. അലാസ്‌ക ചര്‍ച്ചയില്‍ ട്രംപ് പ്രഥമപൗരഒരു കത്ത് പുടിന് നല്‍കിയിരുന്നു. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കണമെന്നായിരുന്നു മെലാനിയ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. നാല് വര്‍ഷമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമന്നും അവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

നീളന്‍ കയ്യുള്ള ടീ ഷര്‍ട്ട് ധരിച്ച് എത്തിയതിന് കഴിഞ്ഞ തവണ സെലന്‍സ്‌കി മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ വിമര്‍ശനത്തിന് വിധേയനായിരുന്നു. ഇക്കുറി അദ്ദേഹം കറുത്ത ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചാണ് വന്നത്. താന്‍ 2022ല്‍ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ യുക്രെയ്‌ന്‍ സൈനികരോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഔപചാരിക വസ്‌ത്രധാരണം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് സെലന്‍സ്‌കി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏതായാലും പ്രശ്‌ന പരിഹാരം അകലെയല്ലെന്ന സൂചനയാണ് സെലന്‍സ്‌കി നല്‍കുന്നത്.

2014ല്‍ റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത ക്രീമിയ തിരികെ നല്‍കില്ലെന്ന് ട്രംപ് ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സുസ്ഥിര സമാധാനമാണ് തനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന നിലപാടിലാണ് സെലന്‍സ്‌കി. അത് കേവലം ക്രീമിയയിലോ എട്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് അവര്‍ പിടിച്ചെടുത്ത ഡൊണ്‍ബാസിലോ തടഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

യൂറോപ്യന്‍ നേതാക്കള്‍ വാഷിങ്ടണില്‍

കേവലം താത്ക്കാലിക വെടിനിര്‍ത്തല്‍ വേണ്ടെന്നാണ് യൂറോപ്യന്‍ നേതാക്കളുടെ നിലപാട്. പുടിനുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം അടിയന്തര വെടിനിര്‍ത്തല്‍ എന്ന നിലപാടില്‍ നിന്ന് ട്രംപ് പിന്നാക്കം പോയിരുന്നു. യുക്രെയ്‌നും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള വെടിനിര്‍ത്തല്‍ സുരക്ഷിതമാകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാട്.

അമേരിക്കന്‍ ഉദ്യമങ്ങളെ ഫ്രഞ്ച്-ജര്‍മ്മന്‍ നേതാക്കള്‍ പ്രശംസിച്ചു. അടുത്ത യോഗത്തില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ജര്‍മ്മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ഫ്രെഡറിക് മെഴ്‌സ് വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: വെടിനിര്‍ത്തലില്ല; വൈറ്റ് ഹൗസ് കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ സെലെന്‍സ്‌കിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്, റഷ്യ- യുക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷം തുടരും

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

