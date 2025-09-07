ETV Bharat / international

ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കായി ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾ: ഏഷ്യ-പസഫിക് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനൊരുങ്ങി ട്രംപ്

യുഎസിൽ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമായാണ് ഈ യാത്രയെ അമേരിക്ക കാണുന്നത്.

Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 8:49 AM IST

വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ (APEC) ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനൊരുങ്ങി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സംഘവും. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ച ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കായി ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായും വിദേശമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഒക്ടോബർ അവസാനത്തിനും നവംബർ ആദ്യത്തിനും ഇടയിൽ ഗ്യോങ്‌ജുവിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടി, ചൈനീസ് നേതാവ് ഷി ജിൻപിങ്-ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ള അവസരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉറച്ച പദ്ധതികളൊന്നും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസ് വ്യത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ മാസം ചൈന സന്ദർശിക്കാൻ ട്രംപിനെയും ഭാര്യയേയും ഷി ജിൻപിങ് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രംപിൻ്റെ ചൈന സന്ദർശനത്തിൻ്റെ തീയതികള്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ഫോണ്‍ കോളിലൂടെയായിരുന്നു ക്ഷണം. യുഎസിൽ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമായാണ് ഈ യാത്രയെ അമേരിക്ക കാണുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ചർച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത്. വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സിവിൽ ആണവ സഹകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎൻഎൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കിം ജോങ് ഉൻ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല

അതേസമയം ചർച്ചകളിൽ കിം ജോങ് ഉൻ പങ്കെടുക്കുമോ എന്നകാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലീ ജെയ് മ്യുങ്ങിൻ്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ, ട്രംപിനെ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കിമ്മുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താൻ ഇത് അവസരമാണെന്നും ലീ ജെയ് മ്യുങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നു. നേരത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധനവെ കിമ്മുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താൻ തയാറാണെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

''നമുക്ക് ചർച്ചകൾ നടത്താം. അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താം''- എന്നാണ് ട്രംപ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്മേൽ മറ്റ് പുരോഗതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്കുള്ള അപ്രതീക്ഷിത യാത്ര വരുന്നത്.

ഈ മാസം ആദ്യം ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന എസ്‌സിഒ ഉച്ചകോടിയിൽ ഷി ജിൻപിങ്, കിം ജോങ് ഉൻ, റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്നിവർ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ ട്രംപ് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റ് വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടുത്ത നീക്കം. നേതാക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ വ്യാപര യുദ്ധത്തിനും അന്ത്യം കാണേണ്ടതുണ്ട്.

ട്രംപിൻ്റെ പരിഹാസ പോസ്റ്റ്

എന്നാൽ ലോക നേതാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചുള്ള പരിഹാസ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ മോദി തൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വച്ചാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിൽ പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. 'ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?' എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് 'ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും തയാറാണ്. മോദി എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്.

ഞങ്ങള്‍ എപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും, പക്ഷേ സമീപകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിൽ അതൃപ്‌തിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല' എന്നുമാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും താൻ അത് അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്കതമാക്കുകയായിരുന്നു.

ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയേയും റഷ്യയേയും യുഎസിന് നഷ്‌ടമായെന്നും അവർക്ക് ദീർഘവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നുമായിരുന്നു പരിഹാസം. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും ചൈനീസ് നേതാവ് ഷി ജിൻപിങ്ങിനുമൊപ്പമുള്ള മോദിയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ചൈനീസ് നഗരമായ ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായി സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്‌സിഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ മോദി, ഷി ജിൻപിങ്ങ്, പുടിൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ആഗോളത്തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രംപ് പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചത്.

